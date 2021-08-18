冯其予

原标题：服务业成吸收外资热点领域

商务部最新数据显示，今年前7月，全国实际使用外资6721.9亿元，同比增长25.5%。在去年保持增长的基础上，今年吸收外资实现高速增长，超出社会预期。多位专家在接受经济日报记者采访时指出，在全球范围内，由于中国较好地控制住了新冠肺炎疫情，外资对中国的信心进一步增强，但根本原因仍在于我国坚持了扩大开放政策。

今年前7月，我国吸收外资主要呈现几方面特点：一是实际吸收外资规模继续保持高速增长。今年前7月，同比增长25.5%（按美元计算，同比增长30.9%），较2019年同期增长26.1%。二是服务业实际使用外资5355.7亿元，同比增长29.2%，占全国实际使用外资的79.7%。其中，批发和零售业、科学研究和技术服务业、信息传输软件和信息技术服务业分别增长69.3%、49.2%、29.1%。高技术产业实际使用外资增长34.1%，其中高技术制造业、高技术服务业分别增长27.8%、36%。三是“一带一路”沿线国家、东盟、香港地区是外资主要来源地，新加坡、卢森堡等对华投资保持了高速增长。

对外经济贸易大学国际经济研究院院长桑百川认为，前7月中国吸收外商投资特征明显，一是增速超乎预期，二是服务业吸收外商投资增长加快，占比持续上升，“服务业成为中国吸收外商投资的热点领域”。

“前7月，中国吸收外资实现了快速增长，从结构上来看，‘一带一路’沿线国家和东盟实际投资明显增加。”中国（深圳）综合开发研究院副院长曲建表示，深化“一带一路”国家经贸务实合作，以及《区域全面经济伙伴关系协定》的签署，都提振了投资者信心。

当前，境外疫情持续反复，而我国严控疫情成效显著，成为全球跨国投资的“稳定器”和“避风港”。商务部研究院外国投资研究所副主任张菲表示，我国之所以持续成为国际投资热土，从根本上看，主要还是因为我国坚持不断扩大开放、不断优化营商环境、不断提升市场消费潜力，降低企业成本，保障企业用人用工，为外资企业提供了安全可靠的经营保障和较高的利润回报。

“中国经济形势稳中向好，为外资稳定增长奠定了良好基础。”曲建认为，今年以来中国内需市场复苏明显加快，外商投资形成的产能在中国的销售前景被广泛看好。比如，德国汽车在中国的销售就大幅上涨，汽车企业对中国市场信心增强，也带动了相关行业的投资。

桑百川认为，疫情对于中国吸收外资的影响主要来自两个方面，一是世界各国应对疫情表现各异，中国相对较好，使得外资在中国投资的安全性和收益的稳定性有了更好保障，有利于吸收外商投资；二是世界主要经济体在应对疫情冲击时采取超宽松政策，释放了大量流动性。这些流动性需要找到合适的、安全的投资场所，而中国成为更有利的选择。服务业吸收外资快速增长和占比快速提高，印证了这些特点。

桑百川认为，未来中国仍将是国际投资的“热土”，但也要高度关注国际环境变化。一旦美国收缩其量化宽松政策，美元可能会改变贬值颓势，美元对其他货币汇率的变化也会扰动全球投资市场，这会使中国吸收外资的环境发生一些变化。当前，中国仍需坚持做好自己的事情，继续优化营商环境，坚持扩大对外开放，加快建设更高水平的开放型经济新体制。

“在构建新发展格局中，作为连接国内国际两个市场的枢纽，外资要发挥更重要的作用，推动经济高质量发展。”桑百川表示。

张菲认为，全球疫情仍在持续演变，外部环境更趋复杂严峻，国内经济恢复仍然不稳固、不均衡，因此未来吸收外资的压力较大，不容乐观。

对于下半年稳外资的重点，张菲表示，要着重关注三方面。一是要保障原材料、大宗商品的稳定供给，遏制价格不合理上涨，控制国际国内物流运费涨幅，多措并举降低企业成本。二是要加强科技创新和管理体制机制创新，激发外资企业技术创新能力和人才创新活力。三是要坚持供给侧结构性改革，强化措施促消费，深挖国内市场需求，为外资企业提供新的投资机遇和市场机遇。

(责编：赵超、陈键)