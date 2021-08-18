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打通废旧家电再利用堵点

王丽美
2021年08月18日08:16 | 来源：经济日报
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原标题：打通废旧家电再利用堵点

　　据报道，东京奥运会的奖牌是用回收小家电和旧手机提炼的金属做成的。“再生奥运奖牌”不仅节约了资金资源，也凸显了强大的环保意识。

　　曾几何时，添置家电是生活宽裕、经济条件较好的表现。随着我国经济快速发展，人们生活水平不断提高，家电升级迭代越来越快，废旧家电如何处置成为一大难题。

　　废旧家电往往需要专业人员拆解，不少废品回收人员表示，除去运输和人力成本，其回收获利很少。废旧家电放在家里占用空间，随意弃置既有碍市容市貌，又浪费资源。更需注意的是，某些回收废旧家电的小作坊为了牟利，用落后的技术提取废旧家电中的贵金属，对生态环境带来污染。

　　随着电器更新速度加快，我国废旧电器回收的需求在不断增加，这也催生了一批提供专业家电回收服务的互联网平台。近期，国家发展改革委等三部门联合发布通知，鼓励生产企业开展废旧家电逆向回收，这为废旧家电变“废”为宝提供了政策指引与有力支撑。

　　目前，一些互联网公司充分利用先进技术优势，提供一键预约、免费上门回收等服务，回收的家电进行批量拆解后，还可以查询家电去向，便于环保责任落实与追溯。很多城市也在做出新的尝试，试点拼单清运、有偿回收等方式，提高了回收效率，降低了回收成本。

　　仍需看到，再生资源回收利用工作牵涉诸多方面，要让废旧家电变“废”为宝，还有待发动各方力量，全面推进公共平台建设，不断完善回收工作的商业模式，采取更专业、更高效的技术办法，提高家电回收的商业价值与社会效益。还要加大宣传，提高大众的环保意识，大力营造“变废为宝、保护环境、人人有责”的社会氛围。有关企业在提取废旧家电资源时，也须注意污染物的无害处理，让废弃资源更好地高效利用起来。

(责编：赵超、陈键)

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