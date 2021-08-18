周 琳

原标题：公募基金“拥抱”科技创新

继6月份国内首批科创创业50ETF上市运作后，8月9日，易方达基金、华夏基金、南方基金等8家基金公司旗下的8只中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金开启认购。截至目前，国内公募基金市场已有5类“科技创新”主题基金，总数量超过220只，资产管理规模超过1100亿元，其中多数基金通过购买科创类上市公司股票、债券、参与定向增发、打新股等方式，从投资端支持科技创新型上市公司做大做强。

多家公募基金公司在接受经济日报记者采访时表示，坚定看好国家经济结构调整和产业转型升级战略，将加大投研力量和产品布局，大力支持高端制造、生物医药、碳中和等科技创新类上市公司，在投资端努力推动国家科技创新再上台阶。

科创成新基金发行热门主题

发行科创类主题新基金是公募基金支持科技创新的重要表现。今年以来，公募新基金发行规模近2万亿元，其中权益类基金占比约八成，特别是6月至今新成立的科技创新权益类基金规模已超过400亿元。

万得资讯统计显示，截至8月13日，市场涉及“科创板”“科创创业”“科技创新”主题的基金主要有五类：一是跟踪中证科创创业50指数的ETF和ETF联接基金，共有31只中证科创创业50指数ETF（ABC类分开计算），包括天弘、富国、博时等12家基金公司。另有8家基金公司旗下的“双创”ETF联接基金。

二是名称中带有“科创板”字样的基金，主要有跟踪上证科创板50成份指数的科创板50ETF、科创板定期开放式基金两类。科创板50ETF目前共有14只，包括7家基金公司，这类基金属于被动指数型基金，投资范围仅限于指数成分股；科创板定期开放式目前有6只，在固定期限内（比如一年或三年）封闭管理，定期向投资者开放申赎。

三是名称中含有“科创主题”类基金，主要有11只（ABC类合并计算），多数采用主动管理、封闭运作，封闭期一般为3年，投资范围一般以创业板、科创板股票为主，也可投资其他板块股票。

四是名称中含有“科技创新”字样的基金，主要有58只，涉及建信、中邮、财通等19家基金公司，这类基金多是主动管理的开放式基金，选股范围没有严格的板块限制。

五是名称中未出现“科创”类字眼，但以“新动力”“新动能”“产业活力”等命名的基金。这类基金的特点是投资范围更广，管理操作相对灵活，不需要受科创名称的限制，目前总数量超过110只。

海富通国策导向混合基金经理胡耀文认为，新基金发行热门主题一直是市场“风向标”之一，科创类基金发行火爆说明资本市场已认识到国家政策引导的方向。随着设立科创板并试点注册制、创业板注册制改革、新三板改革持续推进，一批符合国家转型升级需求的新兴行业、科技创新型行业正在持续得到政策支持，这也是基金公司寻找投资机会的方向。

方正富邦科技创新基金经理吴昊表示，我国经济正处于转型升级关键期，而科技创新是经济转型升级的必经之路。目前，科创板、创业板已汇聚一批顶尖高科技企业。正是基于对“双创”板块的长期投资信心，投资者才会持续加大“双创”板块投资，公募基金投资“双创”板块的体量也在持续增长，而这些上市公司也会回馈给广大投资者更好的回报，形成良性循环。

重仓科技板块市值创历史新高

经过20多年发展，公募基金已成为支持实体经济发展的长期资金的重要来源。截至今年第二季度末，公募基金24.75万亿元的总资产中，股票为6.21万亿元、债券为10.84万亿元、银行存款为4.43万亿元。股票投资规模与在基金总资产中比例两个指标近几年来逐季提升，这与部分基金长期关注A股科技类上市公司股票密切相关。

基金二季报数据显示，截至今年6月末，公募基金重仓科创板市场总市值为1257.35亿元，是去年同期的5.43倍，历史上首次突破1000亿元关口。基金重仓持有科创板公司数量为192家，在科创板上市公司中占比超过六成，也刷新历史新高。

今年以来，公募基金参与上市公司定增项目的热情不减，其中，相当一部分定增项目源自科技类上市公司。截至8月12日，公募基金在定增项目中投入的资金已超过270亿元，较去年同期增长近100%，定增项目的浮盈也较为可观。

公募基金持有A股市值占沪深股市流通市值比例在2017年触底后逐年回升，2020年12月31日这一比例达7.58%，2021年6月30日达8.05%。这说明最近几年大力发展权益基金取得了可喜效果，也是公募基金支持实体经济、支持科技创新的体现，特别是公募基金持续关注科创板、创业板相关上市公司，为支持相关企业发展壮大贡献力量。

“公募基金支持科技创新的方式主要是通过购买相关企业债券和股票的方式，尤其是权益类基金在股票二级市场接力一级市场的投资者，帮助创投基金、私募股权投资基金退出，用定价引导资源配置的方向。在以公募基金为代表的机构投资者引领下，更多金融资源从股市流向科技创新类企业，市场对科创类企业的估值、投资热度、关注程度均有所提升。”金牛理财网分析师宫曼琳说。

基金仓位也反映出对科技板块支持力度不减。万得资讯统计显示，截至6月末，主要类型基金股票仓位2021年二季度较2020年一季度略有上升。其中，标准股票型基金仓位为90.45%，行业与主题股票型基金仓位为90.32%，偏股型基金仓位为87.42%。目前，基金配置比例位居前列的行业是电力设备、轻工制造、医药和电子元器件业，尤其是新能源汽车、半导体、通信等子行业备受基金追捧，而农林牧渔、建筑、钢铁和煤炭等传统行业被减持较多。从广义的行业投向看，制造业、信息技术业、科研服务业一直是公募基金重点关注领域。

华夏基金总经理李一梅认为，公募基金持仓情况从一个视角说明，基金把资金变成一种长期资本，通过资本市场参与到面向经济主战场、面向国家重大需求且符合国家长期发展战略的领域，从而获得国家长期经济发展，特别是经济转型和科技腾飞过程中的收益，这是公募基金健康长期回报的动力源泉。

参与上市公司治理尚待加强

除了发行新基金等手段之外，目前公募基金虽然持续关注科技概念股，但在发挥中小投资者代言人作用和积极参与上市公司治理方面还有待加强。

“公募基金作为机构投资者进入资本市场、成为科技类上市公司的股东，这些基金的中小投资者也间接地成为科技类上市公司的中小投资者。公募基金作为科技类上市公司的重要股东、中小投资者在上市公司的代言人，更应该积极参与科技类上市公司的公司治理，更好支持企业科技创新，保护好中小投资者合法权益。但目前这方面案例较少，多数公募基金仅作为财务投资者，未参与公司治理。”中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林说。

“虽然公募基金总数量较多、正加速工具化，但纯粹科技创新类基金的数量仍相对较少，投资者在选择科创基金时需要更好的投顾服务，科技创新类指数编制、投资指数管理还有较大潜力可挖。”招商基金量化投资部ETF专员蔡振认为。

招商中证科创创业50ETF联接基金经理苏燕青介绍，目前，普通投资者购买科创类ETF基金门槛较高，参与难度较大，而在二级市场买卖ETF可能会因为市场流动性而买不到或者一买就涨。建议可以继续增加科创类ETF联接基金的数量，这类联接基金门槛更低，更容易参与相关科创类指数的投资，投资者也可相对自由选择持有时间。

(责编：赵超、陈键)