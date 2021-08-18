原标题：坚持“房住不炒” 促进房地产市场健康发展

非理性追逐住宅投资属性，不仅直接推升重点城市房地产市场热度，也会增加宏观经济运行风险。要坚持“房住不炒”的千钧之锚定位，重拳抑制各种房地产市场投资投机炒作，加快构建完善房地产长效机制，促进楼市长期稳健运行。

随着国内疫情缓解和局部疫情有效控制，房地产市场出现恢复性增长。一方面，今年上半年全国社会消费品零售总额两年平均增长4.4%，而同期全国商品房销售面积两年平均增长8.1%。另一方面，全国全社会固定资产投资增长平稳，两年平均增长4.4%，而同期全国房地产开发投资两年平均增长8.2%。值得注意的是，部分重点城市房地产市场急剧升温，其中不乏投资投机性炒房行为推波助澜。

坚持“房住不炒”定位，必须对房地产投机炒作行为重拳出击，持续加强和完善房地产市场调控政策框架。最近一段时间，中央层面继续明确坚持“房住不炒”定位，着手构建房地产全链条管控的监管闭环，并约谈一些地方政府，要求全面落实稳地价、稳房价、稳预期的房地产长效机制。

地方层面则进一步完善房地产调控措施，采取了升级住房限购限售、加强信贷管控、严格价格管理和规范市场秩序等措施，对房地产市场调控政策“打补丁”，从严堵住监管漏洞。部分热点城市加强二手房市场监管，出台二手房参考价机制，并提高市场信息透明度，以促进市场理性交易，稳定市场预期。最先出台二手房参考价机制的深圳，二手房成交套数已经持续下跌，价格也出现松动，二手房市场明显降温。

根据国家统计局最新数据，7月全国70个大中城市商品住宅销售价格环比、同比涨幅总体回落。其中，一线城市二手住宅销售价格环比上涨0.4%，涨幅比上月回落0.3个百分点；深圳二手住宅销售价格下降0.4%。二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比分别上涨0.4%和0.2%，涨幅比上月分别回落0.1和0.2个百分点。三线城市二手住宅销售价格环比由上月上涨转为下降0.1%。此外，7月我国房地产开发景气指数为100.98，持续稳定回落降温。

综合来看，坚定落实“房住不炒”定位，既需要房地产市场有关参与主体能够理性客观认识房地产市场的正常波动，坚定回归房地产居住属性，也需要地方政府动态完善房地产调控政策框架和措施，强化跨部门监管协作，有力抑制房地产投资投机性炒作，全面落实稳地价、稳房价、稳预期的房地产长效机制。

(责编：王震、陈键)