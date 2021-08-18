李志勇

原标题：汽车芯片持续短缺 监管层严查串通涨价等违法行为

今年以来，芯片短缺一直困扰着汽车业，且显现加剧趋势。分析机构认为，汽车产业芯片短缺或将持续较长时间。

中国汽车工业协会发布的最新数据显示，今年7月，汽车产销分别完成186.3万辆和186.4万辆，同比分别下降15.5%和11.9%，环比分别下降4.1%和7.5%。今年前7月，汽车产销分别完成1444万辆和1475.6万辆，同比分别增长17.2%和19.3%，增幅比前6个月继续回落7个和6.3个百分点。

中汽协表示，芯片短缺是汽车产销下滑的一个重要原因。据了解，今年以来，受芯片短缺等因素影响，丰田、大众、福特等众多车企的国外工厂多次减产甚至停产。分析机构认为，芯片短缺或导致全球汽车产业损失1100亿美元，今年全球汽车产量或将下降500万辆左右。

芯片短缺也给国内汽车企业造成影响。日前，长城汽车透露，由于芯片供应问题，ESP和四驱控制器等关键零部件短缺，已完成提升的工厂产能无法释放。部分车型订单等待周期受到不同因素影响，交付等待周期预估在4到5个月左右。

据介绍，国内主要用于发动机、灯光等各种车身控制系统的车用“微控制单元”缺货尤为严重。随着芯片缺货，芯片价格近期连续上涨。

随着新能源汽车和智能汽车的快速发展，芯片需求量不断增长。研究机构显示，当前每辆车的平均芯片含量为350美元，纯电动车含量可达770美元，高档电动车可超过1500美元，是目前基本类型汽车的5到6倍。

从2020年底开始，全球汽车芯片供需出现失衡。由于汽车芯片供应缺口、恢复周期等信息不清晰，市场上出现了分销商囤积居奇、漫天要价的情况。

对此，国家市场监管总局近日出台措施，针对汽车芯片市场哄抬炒作、价格高企等突出问题，根据价格监测和举报线索，对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查。市场监管总局将持续关注芯片等重要商品市场价格秩序，并进一步加大监管执法力度，严厉查处囤积居奇、哄抬价格、串通涨价等违法行为。

业内专家表示，国家出手打压哄抬价格和囤货的现象，一定程度上可以缓解芯片供应紧张，并稳定价格。现阶段全球汽车供需缺口较大，芯片供给不足导致国内部分车企减产，部分车企近几个月批发端销量骤减，尤其合资品牌经销商订单需求和现有库存不匹配，导致零售端偏弱。

(责编：王震、陈键)