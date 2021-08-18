人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>经济·科技

汽车芯片持续短缺 监管层严查串通涨价等违法行为

李志勇
2021年08月18日08:24 | 来源：经济参考报
小字号
原标题：汽车芯片持续短缺 监管层严查串通涨价等违法行为

　　今年以来，芯片短缺一直困扰着汽车业，且显现加剧趋势。分析机构认为，汽车产业芯片短缺或将持续较长时间。

　　中国汽车工业协会发布的最新数据显示，今年7月，汽车产销分别完成186.3万辆和186.4万辆，同比分别下降15.5%和11.9%，环比分别下降4.1%和7.5%。今年前7月，汽车产销分别完成1444万辆和1475.6万辆，同比分别增长17.2%和19.3%，增幅比前6个月继续回落7个和6.3个百分点。

　　中汽协表示，芯片短缺是汽车产销下滑的一个重要原因。据了解，今年以来，受芯片短缺等因素影响，丰田、大众、福特等众多车企的国外工厂多次减产甚至停产。分析机构认为，芯片短缺或导致全球汽车产业损失1100亿美元，今年全球汽车产量或将下降500万辆左右。

　　芯片短缺也给国内汽车企业造成影响。日前，长城汽车透露，由于芯片供应问题，ESP和四驱控制器等关键零部件短缺，已完成提升的工厂产能无法释放。部分车型订单等待周期受到不同因素影响，交付等待周期预估在4到5个月左右。

　　据介绍，国内主要用于发动机、灯光等各种车身控制系统的车用“微控制单元”缺货尤为严重。随着芯片缺货，芯片价格近期连续上涨。

　　随着新能源汽车和智能汽车的快速发展，芯片需求量不断增长。研究机构显示，当前每辆车的平均芯片含量为350美元，纯电动车含量可达770美元，高档电动车可超过1500美元，是目前基本类型汽车的5到6倍。

　　从2020年底开始，全球汽车芯片供需出现失衡。由于汽车芯片供应缺口、恢复周期等信息不清晰，市场上出现了分销商囤积居奇、漫天要价的情况。

　　对此，国家市场监管总局近日出台措施，针对汽车芯片市场哄抬炒作、价格高企等突出问题，根据价格监测和举报线索，对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查。市场监管总局将持续关注芯片等重要商品市场价格秩序，并进一步加大监管执法力度，严厉查处囤积居奇、哄抬价格、串通涨价等违法行为。

　　业内专家表示，国家出手打压哄抬价格和囤货的现象，一定程度上可以缓解芯片供应紧张，并稳定价格。现阶段全球汽车供需缺口较大，芯片供给不足导致国内部分车企减产，部分车企近几个月批发端销量骤减，尤其合资品牌经销商订单需求和现有库存不匹配，导致零售端偏弱。

(责编：王震、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
业界：拓展技术应用凝聚生态合力 加速推进行业数字化转型
　　人民网北京8月17日电 （记者李彤）“科技自强、数据融通、场景创新，是数字化转型的未来。”在近期举办的“TECH数字中国2021技术年会”上，参会嘉宾表示，云原生等技术正在成为行业架构升级的新动能，但也面临着单一形态缺少应用支撑、应用与资源割裂等问题，需要凝聚生态合力，加速数字化转型的步伐。…
如何推进智慧城市建设？专家：满足群众对生活需求的“定制卷”
　　人民网北京8月17日电 （记者余璐）今年是“十四五”开局之年，我国新型智慧城市建设加快推进。“今年上半年，国内生产总值同比增长12.7%，新型智慧城市建设在新冠疫情防控、助力乡村振兴、促进经济增长、倒逼城市创新等方面发挥了重要作用。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部