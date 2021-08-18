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《禁止网络不正当竞争行为规定》 征求意见

班娟娟
2021年08月18日08:25 | 来源：经济参考报
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原标题：《禁止网络不正当竞争行为规定》 征求意见

　　8月17日，市场监管总局发布关于《禁止网络不正当竞争行为规定（公开征求意见稿）》征求意见的通知，根据征求意见稿，“二选一”、数据“杀熟”、虚假交易等网络不正当竞争行为将面临更严格监管。

　　根据征求意见稿，经营者不得对经营者自身或者其商品的销售状况、交易信息、经营数据、用户评价等作虚假或者引人误解的商业宣传，欺骗、误导消费者或者相关公众。包括虚构交易额、成交量、预约量等与经营有关的数据信息；虚构用户评价、收藏量、点赞量、投票量、关注量、订阅量、转发量等流量数据；以返现、红包、卡券等方式足以诱导用户作出指定评价、点赞、转发、定向投票等互动行为等。

　　经营者不得利用技术手段，通过限制交易对象、限制销售区域或时间、限制参与促销等方式，影响其他经营者的经营选择，实施“二选一”行为，妨碍、破坏具有依赖关系的交易相对方合法提供的网络产品或者服务的正常运行，扰乱市场公平交易秩序。

(责编：王震、陈键)

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