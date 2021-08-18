郭倩

原标题：《关键信息基础设施安全保护条例》9月1日起施行

《关键信息基础设施安全保护条例》（以下简称《条例》）将自2021年9月1日起施行。《条例》建立专门保护制度，明确各方责任，提出保障促进措施，有利于进一步健全关键信息基础设施安全保护法律制度体系。

《条例》明确，重点行业和领域重要网络设施、信息系统属于关键信息基础设施，国家对关键信息基础设施实行重点保护，采取措施，监测、防御、处置来源于境内外的网络安全风险和威胁，保护关键信息基础设施免受攻击、侵入、干扰和破坏，依法惩治违法犯罪活动。

“关键信息基础设施涉及公共通信和信息服务、能源、交通、水利、金融、公共服务、电子政务、国防科技工业等重要行业和领域，一旦遭到破坏、丧失功能或者数据泄露，可能严重危害国家安全、国计民生、公共利益。”中国电子信息产业发展研究院网络安全所所长刘权对《经济参考报》记者表示，随着信息化的快速普及和发展，关键信息基础设施作为事关国家安全和社会稳定的重要战略资源的地位日益凸显，为国家机构、各行业正常运转提供必需的支撑和服务，加强对关键信息基础设施的保护是社会持续运转的重要保障。

《条例》明确了监督管理体制，规定在国家网信部门统筹协调下，国务院公安部门负责指导监督关键信息基础设施安全保护工作。国务院电信主管部门和其他有关部门依照《条例》和有关法律、行政法规的规定，在各自职责范围内负责关键信息基础设施安全保护和监督管理工作。

《条例》明确运营者责任义务，对关键信息基础设施运营者落实网络安全责任、建立健全网络安全保护制度、设置专门安全管理机构、开展安全监测和风险评估、报告网络安全事件或网络安全威胁、规范网络产品和服务采购活动等作了规定。

刘权表示，《条例》对运营者的要求更为明确和具体，便于运营者贯彻落实；同时运营者的安全责任也更加清晰，并确定到具体担责人，督促运营者主要负责人真正推动《条例》执行。下一步运营者需要落实主体责任，建立网络安全保障体系。高度重视安全保护工作，合规做好系统建设相关工作。同时根据要求，做好定期开展网络安全检测和风险评估工作。

奇安信集团安全专家杨波也对《经济参考报》记者表示，下一步运营者需加大对关键信息基础设施安全保护的保障力度。一是保障相关资金落实，加强网络安全建设资金的集约化管理与使用，平衡分配网络安全建设投资。二是壮大网络安全队伍，完善关键信息基础设施防护网络安全组织体系，健全网络安全从业资质要求和持证上岗制度。三是强化面向效果的安全考核，建立安全评价指标体系和安全项目监控评价指标体系，通过数据为安全管理工作提供依据，为安全能力建设提供决策支持。四是加强网络安全意识教育。树立科学正确的网络安全观，常态化开展全员网络安全意识教育培训。

(责编：王震、陈键)