邹多为、于佳欣、张亮

原标题：高品质+巧创意，国货消费热潮持续升温

方便外出饮茶的便携式茶具、满足“打工人”养生“刚需”的黑芝麻丸……凭借高质量加巧创意，国货爆款不断涌现。国风潮牌的持续升温不仅激活了中华文化的商业活力，也打开了国货消费的潜力。

商务部数据显示，今年上半年，“国潮”热度继续提升，有关电商平台“618”促销活动期间，国产品牌销售额占比超过70%。

日益走俏的国货背后，是年轻一代对中国文化IP、国潮消费品的认可。“伴随国家自信、国货情怀不断提升，挖掘我国深厚的文化积淀，既可以满足‘Z世代’的情感诉求，也有助于推动‘国潮’真正转化为长期价值。”蒙牛集团执行总裁李鹏程说。

为了“笼络”年轻消费者的心，东京奥运会期间，蒙牛推出的“夸父”“哪吒”“花木兰”等奥运定制包装收获了一波好感。“抓住年轻人，就是抓住消费主力。”在李鹏程看来，作为当下消费担当，“95后”“00后”对中国文化、中国元素以及中国品牌更是充满信心。

曾经“国外的月亮比较圆”，如今国货热潮备受追捧，中国消费市场的“口味”变迁，情怀背后折射的是对品质升级的专注。针对当前消费者的低糖需求，国产品牌“元气森林”加强产品研发，加速迭代升级，不断推出气泡水新产品。“品质化应追求持续升级！”元气森林副总裁宗昊表示，新国货只有在质量上面下更大功夫，才能保持国货的吸引力。

国际咨询公司麦肯锡2020年发布的消费者调查报告显示，当前，中国企业正努力升级产品的品质、性能和价值，近1/3的消费者在高端产品上都会选择中国品牌。

国货的崛起既离不开企业的自发努力，同样离不开有针对性的政策支持：举办精品展会、降低产品流通成本、打造中小企业金融服务生态……一系列举措也在助力“国潮”“国货”走向世界、服务全球。

专家认为，买国货、用国货、晒国货，通过产品创新解决用户未被满足的需求，既是中国品牌强势“圈粉”的重要一环，也是国货实现长远发展的关键一步。面对日新月异的社会发展，打破传统、追求创新已经成为企业前进的必然方向。

如何借助电商直播平台、如何把握数字经济红利、如何快速跟上数字化转型，是国产品牌创新路上不可回避的新挑战。“十四五”规划纲要明确提出，经济社会发展要“以推动高质量发展为主题”。开局之年进入下半场，各方协力把国潮向前推进，传承中国传统文化，增强国人信心，在高质量发展的路上推动国货产品做强做大。

新华社北京8月17日电

(责编：赵超、陈键)