出征在即！中国女子轮椅篮球队278天集训备战东京残奥会
2021年08月18日17:06 | 来源：人民网
小字号
视频来源：中国残联
人民网北京8月18日电 （王仁宏）据中国残联消息，为备战2020东京残奥会，中国女子轮椅篮球队进行了278天的集训。8月19日起，中国女子轮椅篮球队所在的第16届残奥会中国体育代表团将分4批赴东京参加残奥会。
在即将到来的残奥会上，中国女子轮椅篮球队必将团结一心，众志成城，力争用最完美的竞技表现、最佳的运动成绩、最好的精神风貌为中国残奥代表团增光添彩。
据悉，第16届残奥会将于2021年8月24日至9月5日在日本举行，共设22个大项、539个小项，届时将有来自约160国家和地区的4400名运动员参赛。
(责编：王仁宏、章斐然)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 市场监管总局：平台应适当放宽配送时限 不得通过算法等侵害外卖送餐员的正当权益
- 人民网北京8月18日电 （记者李楠桦）“当前，外卖送餐已经成为一种代表性的新就业形态，外卖送餐员规模不断扩大，已经达到770万的规模。”市场监管总局网络交易监督管理司司长庞锦在国新办政策例行吹风会上介绍，维护好外卖送餐员正当权益保障是关乎民生福祉和社会公平的一个重大问题。…
相关新闻
- 评论
- 关注