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出征在即！中国女子轮椅篮球队278天集训备战东京残奥会

2021年08月18日17:06 | 来源：人民网
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视频来源：中国残联

人民网北京8月18日电 （王仁宏）据中国残联消息，为备战2020东京残奥会，中国女子轮椅篮球队进行了278天的集训。8月19日起，中国女子轮椅篮球队所在的第16届残奥会中国体育代表团将分4批赴东京参加残奥会。

在即将到来的残奥会上，中国女子轮椅篮球队必将团结一心，众志成城，力争用最完美的竞技表现、最佳的运动成绩、最好的精神风貌为中国残奥代表团增光添彩。

据悉，第16届残奥会将于2021年8月24日至9月5日在日本举行，共设22个大项、539个小项，届时将有来自约160国家和地区的4400名运动员参赛。

 

 

(责编：王仁宏、章斐然)

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