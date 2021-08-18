视频来源：中国残联

人民网北京8月18日电 （王仁宏）据中国残联消息，为备战2020东京残奥会，中国女子轮椅篮球队进行了278天的集训。8月19日起，中国女子轮椅篮球队所在的第16届残奥会中国体育代表团将分4批赴东京参加残奥会。

在即将到来的残奥会上，中国女子轮椅篮球队必将团结一心，众志成城，力争用最完美的竞技表现、最佳的运动成绩、最好的精神风貌为中国残奥代表团增光添彩。

据悉，第16届残奥会将于2021年8月24日至9月5日在日本举行，共设22个大项、539个小项，届时将有来自约160国家和地区的4400名运动员参赛。

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