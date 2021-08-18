新华社深圳8月18日电 题：扬帆奋进绘新篇——深圳全面纵深推进先行示范区建设

新华社记者周科、孙飞

2019年8月18日，《中共中央 国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》发布。2年来，深圳56项重点任务中9项已经完成、43项取得重大进展，全面铺开、纵深推进中国特色社会主义先行示范区建设，向着社会主义现代化强国的城市范例不断前行。

全面深化改革开放

深圳，又是深圳！

今年以来，针对社会高度关注的领域，“创新之城”深圳采取的改革举措，频频登上“热搜”榜。

——个人可以申请破产的《深圳经济特区个人破产条例》发布，今年35岁的梁文锦7月个人破产重整计划得到法院批准，直言“终于可以松一口气，有了缓冲的空间。”

——提出“大学区招生”“教师交流”的《深圳经济特区社会建设条例（草案征求意见稿）》，被认为是落实“双减”的配套举措，有利于更加均衡地配置优质教育资源。

——重拳规范大数据“杀熟”等乱象的《深圳经济特区数据条例》，强化对个人数据的保护，自然人可以拒绝数据处理者对其进行画像。

……

“一条条切中要害的全面深化改革开放举措，让深圳成为‘顶流’城市。”中国（深圳）综合开发研究院常务副院长郭万达说，“网红”的背后，是深圳以“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风，奋力跑好建设中国特色社会主义先行示范区第一程的不懈努力。

深圳市委书记王伟中说，意见发布后，深圳制定形成近中远期相结合的路线图和任务书，推动各项战略任务落实落地。

截至目前，意见提出的56项重点任务，推动注册制改革、探索知识产权证券化等9项任务已经完成；以深圳为主阵地建设综合性国家科学中心、建设5G等重大创新载体、探索建设国际科技信息中心等43项任务取得重大进展；4项任务持续推进。

去年10月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点实施方案（2020－2025年）》，赋予深圳综合改革试点的新使命新任务。截至目前，首批清单40个事项中有8个落地见效、14个取得实质性进展。

“经过两年真抓实干，深圳先行示范区建设进入全面铺开、纵深推进阶段。”王伟中说。

打造高质量发展高地

2年来，深圳依托光明科学城、河套深港科技创新合作区等一批创新平台，正在“创新链条”上爬坡跃升，助推高质量发展跃上新台阶。

虽是事业单位，却实行市场化运行模式，不设编制、不定级别、社会化用人；实行“重点项目+前沿探索”双轮驱动……聚焦基础研究和应用基础研究的鹏城实验室，是深圳市超常规布局的重大部署，将面向全国提供人工智能基础设施服务。

统计数据显示，深圳已累计建设国家重点实验室6家、广东省实验室4家、基础研究机构12家、诺奖实验室11家，省级新型研发机构42家，各类创新载体2700多家。

深圳还形成基础研究长期持续稳定投入机制，通过特区立法明确政府投入基础研究和应用基础研究的资金不低于市级科技研发资金的30%。

强基方能健体。源源不断的基础研究、技术攻关，带来了成果转化和市场订单。

在TCL华星工厂，一个个高端大尺寸显示屏，正从液晶面板生产线生产出来。“我们现在订单满，产能足。”TCL华星首席运营官赵军信心满满地说。

目前，深圳国家级高新技术企业超过1.86万家。统计数据显示，深圳20个战略性新兴产业集群，今年上半年实现增加值5630.86亿元，占地区生产总值比重39.3%，增加值增长13.0%。

“深圳战略性新兴产业比重高、增速快，成为经济增长的重要引擎，体现经济结构进一步优化，高质量发展特征更加明显。”深圳市统计局相关负责人表示。

建设民生幸福标杆

新增基础教育学位17.4万座，出台地方性健康法规《深圳经济特区健康条例》，累计建设筹集公共住房21.7万套……

2年来，朝着建设民生幸福标杆目标努力，深圳从群众普遍关注的问题出发，在教育、医疗、养老等方面加大改革和投入力度。今年上半年，深圳住房保障、社会保障和就业、教育、卫生健康等支出分别增长41.5%、53.3%、22.3%、19.6%。

8月5日，香港大学深圳医院院长卢宠茂等37位港籍医生获得由深圳市人力资源和社会保障局颁发的正高级职称证书。

“香港与深圳毗邻，两地在医疗卫生专业人才领域却是不同的评价体系。”卢宠茂说，现在这个壁垒打通了，希望未来能更好地服务大湾区的患者。

“建设中国特色社会主义先行示范区、实施综合改革试点，深圳在推动解决人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾方面，要走在时代前列。”深圳大学中国经济特区研究中心主任陶一桃表示。

勇立潮头、先行示范。在“两个一百年”奋斗目标历史交汇的关键节点，全面铺开、纵深推进中国特色社会主义先行示范区建设，深圳正在努力续写更多“春天的故事”。

(责编：胡永秋、杨光宇)