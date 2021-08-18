新华社北京8月18日电 题：从计划预算执行报告看“十四五”开局之年中国经济走势

新华社记者安蓓、申铖

“十四五”开局之年，面对严峻复杂的全球疫情和外部环境以及国内经济恢复发展中的矛盾问题，我国经济走势如何？

受国务院委托，国家发展改革委主任何立峰18日向十三届全国人大常委会第三十次会议报告了今年以来国民经济和社会发展计划执行情况，财政部副部长许宏才报告了今年以来预算执行情况。

为实现全年目标打下坚实基础

“我国经济持续稳定恢复、符合预期，呈现稳中加固、稳中向好态势。”何立峰说，为实现全年经济社会发展目标打下了坚实基础。

上半年国内生产总值同比增长12.7%，两年平均增长5.3%，其中二季度同比增长7.9%，两年平均增长5.5%；上半年居民消费价格指数同比上涨0.5%；城镇新增就业698万人；6月末外汇储备为32140亿美元，与上年末基本持平；用电量、货运量等实物量指标匹配度较好……

“计划执行情况总体较好。经济增长、就业、居民消费价格、国际收支等主要指标符合预期。”何立峰说。

今年前7个月，全国一般公共预算收入同比增长20%，财政收入呈现恢复性增长；财政支出保持较强力度，基本民生支出得到较好保障……许宏才表示，今年以来预算执行情况符合预期，积极的财政政策提质增效、更可持续，增强国家重大战略任务财力保障，有力促进经济稳定恢复和民生持续改善。

同时，何立峰强调，当前各国疫情走势和经济恢复进程分化，外部风险仍在积累，对我国冲击影响还会持续。从国内看，企业生产经营面临新困难、新挑战，经济运行中的不确定、不稳定、不均衡因素依然较多，巩固经济稳定恢复发展的基础还需要下更大力气。

“我们要清醒认识和准确把握国内外发展趋势，充分发挥中国特色社会主义制度优势，充分挖掘强大国内市场潜力，充分调动亿万勤劳智慧人民干事创业的热情，维护和用好重要战略机遇期，推动我国经济长期持续平稳健康发展取得更大实效。”何立峰说。

着力保持经济运行在合理区间

“扎实做好‘六稳’工作，全面落实‘六保’任务，保持经济运行在合理区间，确保完成全年经济社会发展主要目标任务，实现‘十四五’良好开局，为明年经济持续稳定健康发展打下坚实基础。”何立峰说。

围绕着力保持经济运行在合理区间，计划执行报告作出一系列安排——

积极的财政政策要提升政策效能，兜牢基层“三保”底线；

稳健的货币政策要稳字当头，保持流动性合理充裕，继续引导金融系统积极支持实体经济恢复发展；

加大就业优先政策实施力度，落实好减负稳岗扩就业政策措施；

努力保持价格水平基本稳定，强化重点商品和服务市场调控及价格监管；

精准支持实体经济发展，统筹推进企业降成本各项重点工作。

“要加强经济走势预研预判，做好跨周期调节和前瞻性调控，促进经济持续稳定恢复。”许宏才表示，保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性，增强前瞻性精准性，聚焦支持实体经济和促进就业，进一步激发市场主体动力活力，应对好可能发生的周期性风险，巩固经济稳中向好态势，保持经济运行在合理区间，努力完成全年经济社会发展主要目标任务。

许宏才说，下一步要继续落实落细各项支持小微企业和个体工商户发展的减税降费政策，使市场主体切实享受到政策红利；管好用好直达资金，让资金流向群众希望、企业期盼的方向和领域；支持扩大有效投资, 保障好“两新一重”、交通、能源、水利等重大工程项目资金需要。全面落实政府过紧日子要求。深化财税体制改革。

加快构建新发展格局

“十四五”开局之年，构建新发展格局要迈好第一步，见到新气象。围绕加快构建新发展格局，计划执行报告对下半年重点工作作出部署——

强化创新驱动引领产业转型升级，进一步加强国家战略科技力量，努力提升产业链供应链现代化水平。

大力挖掘强大国内市场潜力，持续开展新能源汽车下乡，推动实施冰雪旅游发展行动计划，加快将“十四五”规划纲要确定的102项重大工程落实到具体项目。

稳步推进农业农村现代化和乡村振兴，强化易地扶贫搬迁后续扶持，组织好夏粮、早稻和秋粮收购工作。

深入实施区域重大战略、区域协调发展战略和新型城镇化战略，编制出台国家新型城镇化规划(2021—2035年)。

坚定不移推进改革开放，修订印发2021年版市场准入负面清单，制定强化竞争政策实施的意见，加强和改进平台经济监管。持续推动增加海运运力，保障重点港口畅通运转。进一步缩减外资准入负面清单。

积极促进经济社会发展全面绿色转型。制定出台2030年前碳达峰行动方案，抓紧编制分行业分领域碳达峰实施方案及各项保障方案。

持续做好保障和改善民生工作。制定出台促进共同富裕行动纲要。采取有效措施稳地价稳房价稳预期。推进灵活就业人员参加住房公积金制度试点。加强安全生产、防灾减灾、社会治理和维护公共安全。

“增强风险意识，注重防患未然，做好地方政府债务存量风险化解和增量风险防范工作。”许宏才说，要加强地方政府专项债务风险防控，推进专项债券项目穿透式监测；抓实隐性债务风险化解工作, 稳妥化解隐性债务存量。

他表示，下一步将围绕财税政策落实、防范化解风险、提高财政资金绩效等开展监督检查、专项治理和绩效评价，强化政策跟踪问效, 推动重大决策部署落实落地。严肃财经纪律，对违反有关财税法律法规的行为依法依规严肃处理，绝不允许把财经纪律当“稻草人”，维护良好的市场经济秩序和营商环境。

何立峰强调，要注重防范化解重点领域风险。夯实粮食等农产品安全保障基础，完成今年1亿亩高标准农田建设任务；提高能源安全保障能力；保持产业链供应链安全稳定。“稳妥有序处置地方财政和金融风险，抓住窗口期加快存量风险化解，构建防范化解金融风险长效机制，打击各类扰乱金融秩序的非法行为。”

(责编：胡永秋、白宇)