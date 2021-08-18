人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>经济·科技

小乌灵参撑起大产业 打开乡村发展新局面

2021年08月18日08:13 | 来源：中国网
小字号
原标题：小乌灵参撑起大产业 打开乡村发展新局面

“十四五”规划纲要提出，产业兴旺与生活富裕是实施乡村振兴的重要目标。随着乡村振兴战略的不断推进，推动农业现代化发展也成为全社会的共同行动。

在安徽宿州，一群大学生创业团队将物联网技术应用于种植系统，实现了乌灵参智慧化生产，推进当地农业现代化发展，带动村民致富增收。

乌灵参作为一种稀有中药材，具备很高的药用价值，但由于其生长环境和生长条件非常特殊，乌灵参自然资源十分稀缺，也难以实现大规模生产。

宿州泗县境内属暖温带半温润季风气候，适于各类农作物生长，尤其是农林牧生产条件得天独厚。

合肥工业大学宣城校区嘉参科技团队基于泗县的自然环境以新型乌灵参菌种为基础，实现了乌灵参智慧化生产，推进当地农业现代化发展，带动村民就业。

通过多年的研发，嘉参科技团队从白蚁菌圃中成功驯化出一种可在豆渣上生长的炭角菌乌灵参，炭角乌灵参兼具药用价值高、培育期短、生产要求低、生产产量高等优良品质。在种植环境管理方面，该团队自主研发出一套适用于乌灵参大规模生产的物联网种植系统，降低了乌灵参种植难度，提高了乌灵参的种植效率，有效解决了乌灵参现存的生长缓慢、产量低、种植条件苛刻、无法大规模生产等数个问题。

在嘉参科技团队的携手助力下，乌灵参朝着产业化、规模化方向发展，“互联网+”乡村振兴新模式也得以落实。在经济相对落后的乡村地区，大学生创业团队将物联网种植系统运用，聘请当地农户，利用当地闲置土地带动农村经济发展，实现巩固发展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，不仅提高了当地农业的经济效益，也为乌灵参的大规模生产提供了土壤。

此项目将为宿州市泗县构建现代农业产业体系，着力打造泗县的科技农业、绿色农业、质量农业、品牌农业，提高当地农民的经济收益，打造一条属于宿州市泗县特色的乌灵参产业之路，打造一条符合当地的乡村振兴之路，受到了当地群众的广泛欢迎。

(责编：赵超、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
业界：拓展技术应用凝聚生态合力 加速推进行业数字化转型
　　人民网北京8月17日电 （记者李彤）“科技自强、数据融通、场景创新，是数字化转型的未来。”在近期举办的“TECH数字中国2021技术年会”上，参会嘉宾表示，云原生等技术正在成为行业架构升级的新动能，但也面临着单一形态缺少应用支撑、应用与资源割裂等问题，需要凝聚生态合力，加速数字化转型的步伐。…
如何推进智慧城市建设？专家：满足群众对生活需求的“定制卷”
　　人民网北京8月17日电 （记者余璐）今年是“十四五”开局之年，我国新型智慧城市建设加快推进。“今年上半年，国内生产总值同比增长12.7%，新型智慧城市建设在新冠疫情防控、助力乡村振兴、促进经济增长、倒逼城市创新等方面发挥了重要作用。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部