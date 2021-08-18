原标题：小乌灵参撑起大产业 打开乡村发展新局面

“十四五”规划纲要提出，产业兴旺与生活富裕是实施乡村振兴的重要目标。随着乡村振兴战略的不断推进，推动农业现代化发展也成为全社会的共同行动。

在安徽宿州，一群大学生创业团队将物联网技术应用于种植系统，实现了乌灵参智慧化生产，推进当地农业现代化发展，带动村民致富增收。

乌灵参作为一种稀有中药材，具备很高的药用价值，但由于其生长环境和生长条件非常特殊，乌灵参自然资源十分稀缺，也难以实现大规模生产。

宿州泗县境内属暖温带半温润季风气候，适于各类农作物生长，尤其是农林牧生产条件得天独厚。

合肥工业大学宣城校区嘉参科技团队基于泗县的自然环境以新型乌灵参菌种为基础，实现了乌灵参智慧化生产，推进当地农业现代化发展，带动村民就业。

通过多年的研发，嘉参科技团队从白蚁菌圃中成功驯化出一种可在豆渣上生长的炭角菌乌灵参，炭角乌灵参兼具药用价值高、培育期短、生产要求低、生产产量高等优良品质。在种植环境管理方面，该团队自主研发出一套适用于乌灵参大规模生产的物联网种植系统，降低了乌灵参种植难度，提高了乌灵参的种植效率，有效解决了乌灵参现存的生长缓慢、产量低、种植条件苛刻、无法大规模生产等数个问题。

在嘉参科技团队的携手助力下，乌灵参朝着产业化、规模化方向发展，“互联网+”乡村振兴新模式也得以落实。在经济相对落后的乡村地区，大学生创业团队将物联网种植系统运用，聘请当地农户，利用当地闲置土地带动农村经济发展，实现巩固发展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，不仅提高了当地农业的经济效益，也为乌灵参的大规模生产提供了土壤。

此项目将为宿州市泗县构建现代农业产业体系，着力打造泗县的科技农业、绿色农业、质量农业、品牌农业，提高当地农民的经济收益，打造一条属于宿州市泗县特色的乌灵参产业之路，打造一条符合当地的乡村振兴之路，受到了当地群众的广泛欢迎。

(责编：赵超、陈键)