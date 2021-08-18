原标题：跨境电商成热门赛道 行业红利持续释放

随着政策、市场红利的不断释放，跨境电商正成为诸多资本和企业重点布局的热门赛道。

根据网经社“电数宝”电商大数据库披露的数据，在7月份，跨境电商领域共有9家平台及服务商，共计获得了超过58.5亿元的融资。

“公司将会继续引入不同品类的高端商品，让中国消费者轻松地享用全球的优质产品。”已经在跨境电商布局的然健环球（中国）日用品有限公司相关负责人表示，将积极配合国家政策持续合规经营，逐步开拓更多便利消费者的功能与服务，让消费者可以便捷享有丰富的全球优品，满足日益增长的品质生活需求。

资本和企业的深度布局，推动了跨境电商规模的持续快速增长。网经社的报告显示，2021上半年中国跨境电商市场规模6.05万亿元，预计2021年市场规模将达14.6万亿元。

政策红利不断释放

在新冠肺炎疫情等因素的影响之下，全球消费需求加速转往线上，数字化正在重构国际贸易运营模式，跨境电商迎来了难得的发展机遇，成为我国外贸的亮点。

跨境电商逆势增长，与我国政府部门不断释放的政策红利息息相关。

海关总署近日发布《海关总署关于在全国海关复制推广跨境电子商务企业对企业出口监管试点的公告》，自7月1日起，在全国海关复制推广跨境电子商务企业对企业出口监管试点，帮助跨境电商企业降本增效、开拓国际市场。

除此之外，各地也相继出台了很多地方政策，支持跨境电商的高质量发展。

近日，人民银行杭州中心支行联合浙江省商务厅、国家外汇局浙江省分局印发了《关于金融支持浙江省跨境电子商务高质量发展的指导意见》，出台金融支持跨境电商九条举措，从跨境人民币、外汇、支付、融资等多方面助跑跨境电商企业。

为助力广州跨境电商产业做大做强，广州推出了全国首个RCEP跨境电商专项政策——《广州市把握RCEP机遇促进跨境电子商务创新发展的若干措施》，从优化口岸营商环境、培育创新主体、加强自主创新能力、拓展国际营销网络和强化专业人才培训5个方面提出25条措施。

企业、资本竞相布局

跨境电商的政策、市场红利不断释放，为跨境电商行业的模式变革以及跨境电商企业发展带来了难得的发展机遇，吸引了众多企业和资本的竞相布局。

2020年初，新冠肺炎疫情让一般贸易的货物进口变慢，而消费者对高品质产品的需求并没有减弱；与此同时，国际人口流动的大幅减少，意外推动了“宅经济”需求发展。这也令众多企业觉察到跨境电商的发展机遇。

据介绍，通过联合专业的全球电商供应链公司和请专业的跨境服务商制定实施方案，采用保税备货（1210）模式的跨境电商商城——“然健环球荟”在2020年底上线投入使用。“然健环球荟”上线的产品，是然健环球（中国）公司甄选和引进的全球优质、符合大众更高需求的产品。据相关负责人介绍，去年结合疫情防控的需求进口的一批家用杀菌消毒棒产品，很快就售罄。今年年初甄选的来自北欧芬兰的美妆产品，也获得众多消费者青睐。

然健环球（中国）公司只是众多掘金跨境电商红利企业的一个缩影。天眼查显示，2021年我国有超60万家跨境电商相关企业。据海关初步统计，上半年，我国跨境电商进出口继续保持良好发展势头，跨境电商进出口8867亿元，同比增长28.%。预测分析，2021年中国出口跨境电商交易规模将达7.73万亿元，预计在2023年交易规模或突破9万亿元。

跨境电商市场的飞速发展，也吸引了包括GGV纪源资本、鼎晖投资、昆仑资本、eWTP、五岳资本等在内的众多资本的入局。2021上半年，中国跨境电商共发生29起融资，同比上涨222%；融资总额超78.1亿元，同比增长324.45%。

分析人士表示，随着我国跨境贸易便利化改革的深化以及口岸营商环境的不断优化，跨境电商业务必将继续保持稳定的增长态势。在跨境电商的热门赛道内，哪些企业将会茁壮成长？哪些资本会赚得杯满钵溢？这些问题仍待市场解答。

(责编：赵超、陈键)