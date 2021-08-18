今年以来，国内手机企业频频向高端市场发起冲击。各大手机品牌陆续推出旗舰产品，以求在高端市场谋求一席之地。

8月17日，iQOO正式推出旗下“未来电竞旗舰”iQOO 8系列，起售价3799元。

iQOO 8有2个版本，8GB+128GB版本售价3799元，12GB+256GB版本售价4199元；iQOO 8 Pro共有3个版本可供选择，8GB+256GB版本售价4999元，12GB+256GB版本售价5499元，12GB+512GB版本售价5999。

相比上一代产品，iQOO 8系列提升不少，尤其是搭载了诸多行业领先技术。

外观上，iQOO 8 Pro提供赛道版和传奇版两种配色：赛道版拥有炭纤纹理，还原了赛车引擎与内饰的碳纤触感；传奇版则保留经典的三色纹。iQOO 8则提供了传奇版、耀和燃三种配色可选，均采用微膜凝光AG工艺，具有阻尼触感的同时还保留色彩的光泽感。

性能上，iQOO 8 Pro采用高通骁龙888 Plus处理器、LPDDR5运存和UFS 3.1闪存。载独立显示芯片，并基于该芯片性能进一步优化手机功耗，让游戏更快、耗电更慢。

iQOO不断在闪充技术上突破，iQOO 8系列再推出iQOO最强闪充组合：120W超快闪充和50W无线闪充。据悉，采用120W超快闪充最快18分钟可为iQOO 8 Pro的4500mAh电池从1%充至100%。iQOO 8 Pro也率先搭载50W无线闪充。

值得一提的是，iQOO 8系列集全球首发搭载E5高亮度发光材质屏幕、2K超视网膜屏、双旗舰级主摄和最新微云台于一身。

据了解，iQOO 8 Pro这块三星2K超视网膜屏幕具有高达517PPI的细腻清晰的显示效果，可显示超过10亿种色彩，具有无限接近人眼识别能力的色彩表现。不仅如此，iQOO 8 Pro的每块屏幕均逐一进行过专业屏幕色彩调校，色彩显示准确一致，获得了全球知名专业屏幕测试机构DisplayMate的14项A+认证。

此外，最先进的E5高亮度发光材质，屏幕更明亮的同时功耗还降低25% ；LTPO无级变速，刷新率在1Hz至120Hz之间自适应切换，屏幕顺滑还耗电少；还采用低温光刻工艺，让一层薄约 0.025mm的高折射率微棱镜发挥出减少光损耗、实现更高出光效率的作用。

有了出色的屏幕，iQOO 8在影像能力得以更好的展示。iQOO 8 Pro首次带来“大底云台“主摄，这颗定制的5000万像素IMX766V传感器感光能力较上代提升了56.25%，即使在昏暗的光线环境下，依然能拍出清晰明亮、噪点低的画面。还加持了独家黑科技——新一代微云台，具备VIS五轴防抖特性。

iQOO 8 Pro的副摄像头采用一颗4800万像素主摄级别的IMX598传感器，能够实现114度的大视野低畸变，无疑是风光大片和合照利器。此外，iQOO 8 Pro还拥有1600万像素长焦人像镜头。

iQOO 8还国内首发基于高通3D Sonic第2代传感器技术联合开发的超声波3D广域指纹技术，让屏幕指纹可识别区域相比普通指纹识别面积扩大11.1倍，解锁速度提升38.7%，快速盲解更便捷，支持最高4个应用的快捷解锁进入。

无论从配置，还是价格来看，iQOO 8系列是iQOO又一次向高端市场发起冲击的重磅武器。

(责编：赵超、陈键)