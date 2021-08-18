人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>经济·科技

iQOO 8系列发布 最高售价5999元

智能手机高端市场竞争加剧

2021年08月18日08:10 | 来源：人民网
小字号

今年以来，国内手机企业频频向高端市场发起冲击。各大手机品牌陆续推出旗舰产品，以求在高端市场谋求一席之地。

8月17日，iQOO正式推出旗下“未来电竞旗舰”iQOO 8系列，起售价3799元。

iQOO 8有2个版本，8GB+128GB版本售价3799元，12GB+256GB版本售价4199元；iQOO 8 Pro共有3个版本可供选择，8GB+256GB版本售价4999元，12GB+256GB版本售价5499元，12GB+512GB版本售价5999。

相比上一代产品，iQOO 8系列提升不少，尤其是搭载了诸多行业领先技术。

外观上，iQOO 8 Pro提供赛道版和传奇版两种配色：赛道版拥有炭纤纹理，还原了赛车引擎与内饰的碳纤触感；传奇版则保留经典的三色纹。iQOO 8则提供了传奇版、耀和燃三种配色可选，均采用微膜凝光AG工艺，具有阻尼触感的同时还保留色彩的光泽感。

性能上，iQOO 8 Pro采用高通骁龙888 Plus处理器、LPDDR5运存和UFS 3.1闪存。载独立显示芯片，并基于该芯片性能进一步优化手机功耗，让游戏更快、耗电更慢。

iQOO不断在闪充技术上突破，iQOO 8系列再推出iQOO最强闪充组合：120W超快闪充和50W无线闪充。据悉，采用120W超快闪充最快18分钟可为iQOO 8 Pro的4500mAh电池从1%充至100%。iQOO 8 Pro也率先搭载50W无线闪充。

值得一提的是，iQOO 8系列集全球首发搭载E5高亮度发光材质屏幕、2K超视网膜屏、双旗舰级主摄和最新微云台于一身。

据了解，iQOO 8 Pro这块三星2K超视网膜屏幕具有高达517PPI的细腻清晰的显示效果，可显示超过10亿种色彩，具有无限接近人眼识别能力的色彩表现。不仅如此，iQOO 8 Pro的每块屏幕均逐一进行过专业屏幕色彩调校，色彩显示准确一致，获得了全球知名专业屏幕测试机构DisplayMate的14项A+认证。

此外，最先进的E5高亮度发光材质，屏幕更明亮的同时功耗还降低25% ；LTPO无级变速，刷新率在1Hz至120Hz之间自适应切换，屏幕顺滑还耗电少；还采用低温光刻工艺，让一层薄约 0.025mm的高折射率微棱镜发挥出减少光损耗、实现更高出光效率的作用。

有了出色的屏幕，iQOO 8在影像能力得以更好的展示。iQOO 8 Pro首次带来“大底云台“主摄，这颗定制的5000万像素IMX766V传感器感光能力较上代提升了56.25%，即使在昏暗的光线环境下，依然能拍出清晰明亮、噪点低的画面。还加持了独家黑科技——新一代微云台，具备VIS五轴防抖特性。

iQOO 8 Pro的副摄像头采用一颗4800万像素主摄级别的IMX598传感器，能够实现114度的大视野低畸变，无疑是风光大片和合照利器。此外，iQOO 8 Pro还拥有1600万像素长焦人像镜头。

iQOO 8还国内首发基于高通3D Sonic第2代传感器技术联合开发的超声波3D广域指纹技术，让屏幕指纹可识别区域相比普通指纹识别面积扩大11.1倍，解锁速度提升38.7%，快速盲解更便捷，支持最高4个应用的快捷解锁进入。

无论从配置，还是价格来看，iQOO 8系列是iQOO又一次向高端市场发起冲击的重磅武器。

(责编：赵超、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
商务部：7月消费市场稳步恢复 社零总额同比增长8.5%
　　人民网北京8月18日电 （记者赵竹青）据商务部网站消息，7月份，我国消费市场总体保持稳步恢复态势，全国社零总额3.5万亿元，同比增长8.5%，比2019年同期增长7.2%。 商务部消费促进司负责人介绍，7月，基本生活消费较快增长。…
我国拟对直播主播及商家建立信用评价体系
　　人民网北京8月18日电 （赵竹青）商务部网站8月18日发布通知，公开征求《直播电子商务平台管理与服务规范》行业标准（征求意见稿）意见。征求意见稿规定，应对直播营销人员服务机构、主播以及商家等建立信用评价体系，信用评价信息宜在平台进行公示，或不同直播营销平台、行业协会以及相关监管机构之间进行共享。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部