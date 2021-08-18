近年来，华为、小米、荣耀等智能手机品牌纷纷布局PC市场。8月18日，智能手机品牌realme正式推出了“1+5+T”AIoT战略下的首款笔记本电脑realme Book。realme Book提供8GB+512GB、16GB+512GB 两种内存规格，拥有潮汐蓝、海岛灰两种配色，售价分别为4299元和4699元。

realme Book主打轻薄性能本。配置上，采用第十一代英特尔酷睿i5-1135G7处理器和英特尔锐炬 Xe高性能显卡。外观上，配备了14英寸3:2比例屏幕，其显示面积相较于传统16:9屏幕多出了7.4%，支持2K超高分辨率，还拥有1500:1高对比度、400nits峰值亮度和全贴合镜面屏等技术。内存方面，16GB LPDDR4x内存，512GB大容量极速PCIe固态硬盘。

电池方面，改机搭载了一块54Wh 的超大容量电池，并支持65W PD 疾速快充技术，11小时超长续航，还可以在30 分钟就能充满50%的电量。接口上，配备了全功能雷电4接口，同时保留USB Type A、USB Type C接口、3.5mm耳机接口，支持Wi-Fi 6网络协议。系统方面，realme Book预装正版Windows10、Office三件套，首批免费升级Windows11。

此次，realme Book推出了全新的跨屏互联服务，实现了近场靠近连接、扫码无感连接等快捷高效的手机+笔记本连接方式，提供了非投屏时互传和投屏时拖拽传输的互传功能，并且支持多文件拖拽，满足多种场景下的文件高效传输需求。

在此基础上，笔记本电脑和手机可以互相控制，投屏后可以在电脑端操控手机的各种软件（抖音、微信及各种游戏等），并可以直接打开手机文件管理夹中的文件、照片、文档、视频等资料。不仅如此，在手机端复制文本，可在电脑上直接粘贴使用，电脑上复制的也可在手机上直接粘贴，并可直接用电脑键盘在手机投屏中输入文字。

realme的生态战略在其出道时就有规划，当时是“1+4+N”，今年调整为“1+5+T”。其中“1”是大家熟悉的手机，“5”是穿戴、智能电视、笔记本、平板以及音频，"N"其他周边产品。目前，在穿戴、智能电视、音频三个品类上，realme已有相应的产品。

对于此时推出realme Book，realme副总裁、中国区总裁徐起在接受媒体采访时表示，前不久realme成为全球最快达到1亿销量的智能手机品牌，这是realme从量变到质变一个拐点，realme Book的发布加码笔电新赛道，开启品牌下一个增长点，构建从手机到电脑的全新AIoT生态。

据了解，按照realme的规划，在发布完realme Book之后，另一平板品类也提上日程，预计下半年晚些在海外市场推出。

另一方面原因在于，PC市场在经历了起起伏伏的周期变化后，又迎来新一轮增长。机构最新数据显示，疫情带来新生活常态，促使IT产业需求成长，其中以笔记本电脑成长最高。2020年全球笔记本电脑市场规模从过往五年约1.5至1.6亿台回到2亿台水准，预估2021年将增长至2.4亿台，成长率达19.2%。

这个机会点，realme自然不会轻易放过。徐起表示，这几年手机品牌做AIoT已经成为逐渐的趋势。像苹果、华为这些品牌他们都做得比较成功，应该说他们对于整个PC行业格局发生了一些影响和变化。随着接下来移动互联网的发展，不同手机厂商可能都会进入这样一个赛道，PC整个格局还是会发生一些变化。

徐起表示，realme Book是我们做的第一代笔记本产品，接下来，我们会基于笔记本这条专线对于用户人群扩充或需求满足，不断延伸，打造属于realme Book低中高系列的产品线。在他看来，realme Book的差异化是聚焦年轻人，打造潮玩产品这样一个特征，同时延续手机上“敢超越”的理念，在性能越级和设计越级这两个关键点发力。

(责编：赵超、陈键)