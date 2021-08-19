本报成都8月18日电 （记者王明峰）记者从四川省新闻办举办的新闻发布会上获悉：第九届中国（绵阳）科技城国际科技博览会将于9月8日至11日在四川省绵阳市举办。本届科博会主题为“创新引领·科技赋能·合作共享”，匈牙利为主宾国，全国工商联、中国侨联等为支持单位，四川省科技厅等19个省直部门（单位）和绵阳市人民政府、中国（绵阳）科技城管委会共同承办。

据介绍，中国（绵阳）科技城国际科技博览会是经中共中央、国务院批准，由科技部和四川省人民政府共同主办的重要展会，每年定期在中国（绵阳）科技城举办。自2013年创办以来，科博会已连续成功举办8届。

本届科博会围绕服务国家战略科技力量建设、产业技术创新和全社会创新创造，采取线上为主、线下为辅的方式，着力打造更具特色、更有实效的科技博览盛会。其中，采取线上方式举办投资推介会、匈牙利—绵阳医疗创新设备推介会与合作论坛、云上展览展示等；采取“现场+视频”线下线上结合方式，举办开幕式、中国（绵阳）科技城创新发展论坛、新型材料产业发展论坛、新型显示产业创新发展论坛等活动。目前，第九届科博会各项筹备工作正扎实有序推进。

《 人民日报 》（ 2021年08月19日 06 版）

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