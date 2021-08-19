新舟60国家作业飞机在甘肃首飞成功
2021年08月19日05:16 | 来源：人民网－人民日报
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本报兰州8月18日电 （记者赵帅杰）8月18日下午，由甘肃省气象局、四川三星通用航空有限责任公司联合举行的新舟60国家作业飞机首飞在甘肃顺利完成。数据显示，本次飞行飞机沿雨带在甘肃定西、白银等地作业1.5小时，作业影响面积达2.1万平方千米。
据了解，新舟60国家作业飞机以新舟60飞机为基础平台，通过加装大气探测子系统、催化作业子系统、空地信息子系统和任务集成子系统，实现人工增雨、消雨、气象探测及空地通信等功能，满足人工影响天气需求。中国气象局在“西北区域人工影响天气能力建设”项目中安排1架新舟60国家作业飞机常驻甘肃，支持甘肃开展生态修复、抗旱救灾、森林防火等人工增雨作业。
《 人民日报 》（ 2021年08月19日 06 版）
(责编：赵欣悦、白宇)
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