本报记者 庞革平

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近年来，广西柳州推进新能源汽车产业发展，同时加大充电等配套设施建设，加快公共场所和小区的充电站、充电桩布局。2020年底，柳州已建成运营公共充电桩站点609个、国标充电枪7356个，形成了便捷的充电网络。在此基础上，不断探索充电设施服务新模式，降低购车、用车、停车成本，为群众出行提供了便利。

行走在广西柳州，一辆辆新潮小巧的新能源汽车随处可见。据统计，柳州新能源汽车占全市汽车保有量的10.5%，也就是说，道路上行驶的10辆汽车中至少有一辆新能源汽车。

从2010年建设第一座新能源汽车充电站，到如今打造的“十分钟充电圈”，从新能源汽车生产到推广普及，柳州不断发展、延长新能源汽车产业链，让老百姓出行更便利、更实惠。

完善公共配套设施，打造“十分钟充电圈”

如果将新能源汽车比作马，充电桩等配套设施比作草，推进新能源汽车产业发展，“买马”和“种草”要齐头并进。

在国家系列政策推动下，柳州同南宁、桂林等城市一起，开展了新能源汽车充电站试点建设。

2010年11月22日，柳州首座新能源汽车充电站建成投运。当时，这座充电站设置有4个充电机、2个充电桩，仅能同时满足8辆新能源汽车进行充电。

在南方电网广西柳州供电局上班的丁惠贤说：“那时候，大家都在观望，买新能源汽车的意愿并不强，充电站也没怎么用起来。不过，有了充电站，大家对新能源汽车更好奇，也更想了解了。”

近年来，柳州进一步强化政企联动、市场驱动、配套推动，优化完善新能源汽车推广应用生态圈。如在政策层面，出台《推进新能源汽车产业发展的若干意见》《新能源汽车推广应用及基础设施建设的若干意见》等。在资金支持方面，拨付3.66亿元用于新能源汽车购置补贴，投入3.3亿元研发新能源汽车和充电桩等。在充电设施建设上，鼓励企业尤其是电网企业发挥行业优势，加大投入，加快充电站、充电桩建设。

历经多年多管齐下的建设，到2020年底，柳州市已建成运营公共充电桩站点609个、国标充电枪7356个，公共充电桩站点数量已超过加油站。

密集分布于柳州市区的一座座充电站、一个个充电桩，连接起来，形成了一个既便捷又庞大的充电网络，在当地被称为“十分钟充电圈”。驾驶新能源汽车在柳州市区行驶，10分钟就能找到充电桩或充电站，解决了新能源汽车车主的充电顾虑。

推进充电桩进小区，满足居民充电需求

为推进居民小区充电桩建设，柳州市制定了《柳州市新能源汽车推广应用攻坚行动实施方案》，鼓励住宅小区自有车位申请建设充电设施或引进第三方充电设施建设运营公司合作建桩。

通过政府和企业联动，从政策上保障柳州市攻坚行动的执行和规范。2017年初，柳州建成一批新能源汽车充电基础设施建设示范小区，在小区停车场、车库增设新能源汽车普通充电插座。

2017年3月，柳州高新南路17号住宅小区、桂中东城印象生活区成为柳州第一批新能源汽车充电基础设施建设示范小区，两个示范小区增设了新能源汽车专用车位，还建成了77个插座式充电设施。

“我的新能源汽车的充电功率只有1700瓦，只要有220伏家用插座就能实现充电。”高新南路17号住宅小区的新能源汽车车主黄强说，小区划定了专门的新能源汽车车位，并安装插座，给新能源汽车充电。

然而，随着新技术新车型迭代问世，原有低功率插座式充电设施难以满足新型大容量新能源汽车需求，在居民小区私家车位安装国标充电桩成为新能源汽车发展的必然选择。

“我们大力支持充电设施建设，目前已实现一户一表、抄表到户的住宅小区个人报装充电桩，表前线由供电局投资建设。”南方电网柳州供电局供电服务中心经理袁彦介绍，根据柳州市相关要求，车主仅需提供有效身份证明、购车发票或意向协议、物业声明等材料即可。

2019年4月，柳州市静兰小区物业以“存在电压安全隐患”为由拒绝业主新增充电桩和充电插座。接到反映后，柳州市发展改革委、工信局、住建局、供电局等部门迅速召开协调布置会，立即开展现场测量、协调业主物业等工作，经过沟通协商，化解了物业的顾虑，项目得以顺利推进。4天后，小区的新能源汽车充电桩、地下停车场的充电插座建成投入使用。

政府部门维护新能源汽车使用生态的做法，获得小区业主、车主的点赞。静兰小区业主农艳海表示：“政府的办事效率给了我很大信心，接下来买车，我会首选新能源汽车。”

由于使用成本低、停车便宜、充电方便，越来越多的柳州市民愿意购买新能源汽车作为出行的交通工具。柳州市发展改革委相关负责人介绍，2020年柳州售出的汽车中超过25%是新能源汽车。截至今年7月底，柳州新能源汽车保有量约10万辆，占全市汽车保有量的10.5%。

探索应用新场景，推动产业链条发展

在河西综合能源服务站，前来充电的新能源汽车车主正在利用充电时间享用美食或进行按摩。原来，这里除了提供充电服务，还设置有餐厅、商店、保健休闲室等，是一个多功能的综合能源服务站。南方电网广西柳州供电局副总经理沈涛说：“我们以河西、柳北两座综合能源服务站为试点，在提供汽车充电服务基础上，增设购物、用餐等服务，让客户等待的时候可以放松休闲。”

8月1日，鹿山综合能源服务站里的换电站建成投入使用，给新能源汽车车主多了一个选择——换电。当新能源汽车进入换电区，自动化机器人为汽车更换电池模块，整个换电过程只要3分钟，全程无需人员操作，效率非常高，这可以有效解决充电车位相对稀缺、充电等待时间相对较长等痛点，成为新能源汽车能源补给的新方案。柳州市政府还规划建设了新能源汽车专用停车位16279个，停车场对新能源汽车免费停车2小时，超时按半价收费，降低了新能源汽车停车成本。

加大充电设施建设，探索应用新场景，推广普及新能源汽车，降低购车、用车、停车成本，广大市民、新能源汽车车主从中受益。从新能源汽车生产、销售、使用，到配套设施建设、就业、生态环境保护等，整个链条也盘活起来，推动了多方共赢。

据悉，“十四五”期间，柳州市将培育新能源汽车五百亿级产业集群，打造国家级新能源汽车应用运营模式示范区。通过持续提升基础性充电服务能力，供电企业与上游车企、下游运营商积极开展新能源汽车换电、电池梯级利用等前沿技术研究合作，共同建设新能源汽车生态圈。

目前，新能源汽车产业已经成为柳州经济发展新的增长点。2021年上半年，柳州市新能源车产销分别完成20万辆和19.9万辆，同比分别增长1202.6%和1120.6%，销量约占全国1/5。

“在新能源汽车推广过程中，柳州强化政企联动，探索出了一条‘产、销、用、停、充’等服务新能源汽车推广应用的新路径。”柳州市委书记吴炜说，柳州正以推动新能源汽车产业发展壮大为契机，打造先进制造业产业集群，奋力走出一条产业振兴的新路子。

《 人民日报 》（ 2021年08月19日 10 版）

(责编：赵欣悦、白宇)