白之羽

通过无贷户企业名单，金融机构能够更有针对性地推进后续的首贷拓展工作，让流程更优、效率更高，从而为金融服务实体经济选准对象、控住风险。

企业要发展，金融扶持必不可少。但受限于自身对金融服务的有限了解，不少小微企业，面对要不要贷、找谁贷、怎么贷、贷多少等问题，很难独立寻得一个理想的答案。

这个时候，金融机构的主动作为，显得尤为关键。前不久，笔者在浙江调研时了解到，当地银保监局协调税务、市场监管、经信等部门获取海量小微企业名单信息，并通过系统筛选形成了辖内无贷户的企业名单。根据监管部门推送的无贷户名单，金融机构能够更有针对性地推进后续的首贷拓展工作。

从流程上看，无贷户名单打破了过去金融机构坐在办公室里等小微企业上门求贷的常态。说起来，并非所有无贷户都有融资需求，也并非所有无贷户都具备贷款的条件。如果始终是小微企业提要求，金融机构被动响应，那么必然会导致一部分潜在需求被遗漏。通过建立名单，能够为金融机构发掘潜在客户群体，后续的大量工作也更能有的放矢。

从效率上看，对名单内企业的主动了解可以实现调查工作前置，节约企业的宝贵时间。近年来，以信用为基础的各种优化放贷流程手段推陈出新，但征信记录往往是无贷户的短板所在，出于风险考虑，金融机构必然需要一定的审核。在浙江的探索中，依照名单主动联系企业，金融机构可以提前掌握小微企业的经营状况和贷款需求，并有针对性地提供贷款辅导，从而在有效控制风险的前提下，大幅提升放贷效率。

近年来，国家不断加大对小微企业的金融扶持力度，其中引导扩大首贷业务规模是一项重要内容。建立无贷户名单作为一项常规流程之外的工作，能够实现资金供需双方更紧密的信息交流，从而为金融服务实体经济选准对象、把控风险。

调研中，“无贷户—首贷户—伙伴客户”的发展过程被反复提及。无论对于金融机构还是小微企业，能成为彼此的伙伴客户，都是一个理想的目标。我们期待有更多更细致的无贷户名单出现，为实现这样的目标铺平道路。

《 人民日报 》（ 2021年08月19日 10 版）

(责编：赵欣悦、白宇)