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六部门发布指导意见

推动公司信用类债券市场发展

2021年08月19日05:17 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京8月18日电  （记者吴秋余）为完善债券市场法制，建立完善制度健全、竞争有序、透明开放的多层次债券市场体系，近日，人民银行、发展改革委、财政部、银保监会、证监会和外汇局联合发布《关于推动公司信用类债券市场改革开放高质量发展的指导意见》。

　　近年来，我国企业债券、非金融企业债务融资工具、公司债券等公司信用类债券市场健康快速发展，在服务实体经济、优化资源配置、支持宏观调控等方面发挥了重要作用。进一步推动公司信用类债券市场改革开放和高质量发展，有助于畅通国民经济循环，推动经济转型和结构调整，支持加快构建新发展格局。


　　《 人民日报 》（ 2021年08月19日 10 版）
(责编：赵欣悦、白宇)

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