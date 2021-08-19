本报北京8月18日电 （记者刘志强）18日，国务院国资委召开会议，启动了振兴东北央地百对企业协作行动。此前，国务院国资委在综合考虑东北三省一区国资委和中央企业意见的基础上，最终确定了央地百对协作企业名单，涉及地方国有企业111户，其中辽宁31户、吉林28户、黑龙江26户、内蒙古26户，中央企业100户子企业，分属53家集团公司。涉及对接协作户数较多的中央企业有：中国旅游集团10户、中粮集团7户、华润集团5户、中国石油5户、中国中化5户、国家能源集团4户、华侨城集团4户、中国宝武4户。

央地百对企业协作将坚持自愿、平等、互利原则，聚焦产业链供应链优化协同、传统产业转型升级、关键核心技术攻关、公司治理和企业管理水平提升、人才队伍建设这5个方面开展协作。

《 人民日报 》（ 2021年08月19日 10 版）

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