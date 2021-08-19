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横琴新口岸开通一周年
日通关量最高达3万多人次

2021年08月19日05:17 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报珠海8月18日电  （记者贺林平）横琴口岸新旅检区域于2020年8月18日启用，一年来累计验放出入境旅客超过600万人次，车辆约90万辆次。值得一提的是，口岸单日通关的澳门单牌车截至目前已超过2000辆次，占比逾五成。

　　一年前，横琴口岸新旅检区域开通运行，其中一个关键性的改革，是澳门莲花口岸搬迁至横琴口岸澳方口岸区，旅检查验得以实现“合作查验、一次放行”。新模式大大提升了口岸通关速度，使粤澳两地的往来更加密切，带动横琴口岸的客流、车流稳步增长。据横琴边检站的统计，目前日通关量最高达到3万多人次、车辆约4000辆次。


　　《 人民日报 》（ 2021年08月19日 10 版）

(责编：赵欣悦、白宇)

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