本报记者 常碧罗

早上从重庆巫溪县城出发，沿着山路盘旋，海拔渐渐升高，到达天元乡宝坪村村口，已是正午。听着人声渐近，刘少平从大棚里探出头，快步迎了上来：“来瞧瞧，新产了一批菌菇。”

作为食用菌基地的负责人，说起菌菇，刘少平的话匣子就打开了：“瞧着不起眼，可是咱们村里的‘金饽饽’哩！”走进食用菌种植基地，空气中弥漫着淡淡草木香，“这是从高温灭菌车间飘来的。”热腾腾的蒸汽正在对用于培育食用菌的菌袋进行消毒，刘少平边走边指点，“那一头，就是成品加工区……”

55岁的村民王良凤手脚麻利。“这些提前发酵的菌袋不能用，要把它们拆掉回收。”没一会儿工夫，王良凤面前的菌袋就堆成一座小山。“现在，我也不需要外出找活干了，村上有食用菌基地，家里还种着冬桃，在家门口挣钱多好啊！”

小小菌菇能为村里带来多少收益？“到了丰产期，全村一天最多能有3万块钱的进账呢！”刘少平介绍说，早在2018年，宝坪村就采取“农业企业+村集体+农户”模式，共同建设20亩食用菌生产基地，年产菌袋50万袋，“现在，村集体、农户每年能够得到持续稳定的分红收益30万元。”

实际上，选择食用菌作为村里的主导产业之一，除了地处高山的地理优势外，还隐藏着干部们的“小心思”——“村里有一些上了年纪或行动不便的老人，我们在宝坪村发展的产业，会充分考虑当地劳动力情况。”天元乡乡长杨成明介绍，对于低保对象、特困人员、重度残疾人，合作社采取了食用菌托管生产的方式，农户购买菌袋，交由合作社管理，生产周期结束后，合作社归还菌袋成本，并对托管代养户分红。

有了好产量，如何拓展销路？说话间，一辆货车停在基地门口，打包好的食用菌将被运送到乡上的电商集配中心。直播间里工作人员在卖力吆喝，电脑屏幕上销售数据不断跳动更新，配送车辆山间往返……天元乡的土特产插上“翅膀”，飞出大山。

不只是天元乡，在巫溪县，菌菇已成为乡亲们的“致富密码”。在文峰镇，羊肚菌烘干销售，亩均利润达到近4.5万元；在尖山镇，创业能人李晓燕夫妇带领大伙儿建起食用菌专业合作社，年产量达90万斤，年产值达450多万元……

“接下来，我们将持续壮大山地特色高效农业，聚力打造特色产业集群，保持农产品加工产值和网络零售额实现年均增长10%以上。”巫溪县农业农村委员会相关负责人告诉记者。

《 人民日报 》（ 2021年08月19日 10 版）

(责编：赵欣悦、白宇)