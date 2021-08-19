刘霞

原标题：圆周率精确到小数点后62.8万亿位

据美国趣味科学网站17日报道，瑞士研究人员使用一台超级计算机，历时108天，将著名数学常数圆周率π计算到小数点后62.8万亿位，创下该常数迄今最精确值记录。

圆周率用希腊字母π表示，是圆的周长和直径的比值。π这个名字源于希腊字母表中的第16个字母，自18世纪初以来，数学家一直用它来表示常数。π的前10位数字为3.141592653，但该常数被称为无理数——无限不循环小数，这意味着它不能表示为普通分数，小数位数无限。

8月5日，来自瑞士格劳宾登应用科学大学的研究人员宣布，他们借助数据分析、可视化和模拟能力中心（DAViS）的一台计算机，将π的最精确值计算到小数点后62.8万亿位，创下新纪录。该校计算机科学首席研究员托马斯·凯勒表示：“创下圆周率精确数值新纪录只是我们准备高性能计算机基础设施应用于研发领域的‘副产品’。”

尽管知道更多圆周率数字对数学来说并不特别重要，但长期以来，高精度计算π值一直被用作测试计算机处理能力的基准。2019年，谷歌云计算系统将圆周率的数值计算到小数点后31万亿位。2020年，一个名为北阿拉巴马慈善计算的非营利组织的创始人蒂莫西·穆利肯使用个人电脑，将数值计算到小数点后50万亿位，耗时303天。

此次DAViS团队不仅打破了穆利肯的记录，而且耗时约为其三分之一（他们使用相同的算法进行计算）。凯勒解释称，由于随机存取存储器（RAM）技术和性能的提高，DAViS团队使用的超级计算机的性能超过了前者。

凯勒说：“计算到小数点后62.8万亿位需要大约316TB的内存。据我们所知，目前还买不到这样的设备，如果能买到的话，也会极其昂贵，因此，我们使用硬盘来增强RAM的性能和容量。”

凯勒说：“我们并不打算继续计算圆周率，我相信，不久之后，会有人打破我们创下的这一纪录。”研究人员计划使用同款计算机进行计算流体力学、深度学习和RNA分析。

(责编：赵超、陈键)