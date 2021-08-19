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中欧班列跑出丝路“新速度”

张翼
2021年08月19日08:13 | 来源：光明日报
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原标题：中欧班列跑出丝路“新速度”

　　8月16日上午11时，满载着100个标箱的无线耳机、圣诞用品、日用百货等“中国制造”的中欧（义新欧）班列，经海关从义乌铁路口岸启程，开往捷克首都布拉格。这是今年“义新欧”义乌平台开行的第867列中欧班列。

　　“钢铁驼队”星夜兼程、来往奔忙，跑出丝路“新速度”。在全球国际贸易运力持续紧张的背景下，中欧班列通过新增新线路不断织密运输网络，为服务国内国际双循环打造高效物流通道。

　　据杭州海关统计，1至7月中欧（义新欧）班列进出口货值267.1亿元，同比增长130.7%，提前5个月超过去年266.7亿元的总货值。面对中欧（义新欧）班列开行数量、货运量迅猛发展的势头，杭州海关坚持优化服务、创新监管，主动对接班列运营方，提前获知班列发运计划并根据计划制定监管方案，提供7×24小时全天候预约通关服务，优先办理班列货物出口审核及放行手续，确保出境班列随到随发。

　　“中欧班列优势凸显，为稳定与沿线国家贸易发挥了重要保障作用。”海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文指出，中欧班列以安全稳定的独特优势，在疫情期间对保障我国与“一带一路”沿线国家的物流畅通发挥了重要作用。据海关统计，今年上半年，我国以铁路运输方式对“一带一路”沿线国家进出口2097.8亿元，增长43.1%，增速比水运、公路、空运进出口分别快了15.3个、13个和21.3个百分点。

　　中欧班列运输比水运快捷得多，比公路运输更实惠，让企业在进口货物时有了更多的物流选择。为服务“一带一路”建设，畅通铁路物流通道，海关总署前期出台了支持中欧班列发展10条措施，其中包括允许企业自主选择通关模式，减少报关次数降低报关成本等。

　　今年前7个月，上合示范区青岛多式联运中心共开行中欧班列330列，同比增长66.7%，输运集装箱2.7万标箱，同比增长104.5%。面对进出境地口岸货运量大的情况，胶州海关开辟专用通道，实施预约通关保障，鼓励企业在属地完成清关手续，进一步提升口岸通关能力。青岛海关支持中欧班列（齐鲁号）“上合快线”拓展业务范围，成功开行对外承包工程出口货物专列、首班冷链货物专列、首班跨境电商货物专列等特色班列。

(责编：赵超、陈键)

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