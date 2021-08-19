近日，国美推出“折上折App”用户版，缓解消费者获取打折信息难、卡券权益转赠流通难等诸多痛点难点。

如今，促销活动已经成为购物中不可缺少的环节。各大电商平台宣传“烧脑”促销规则，其琳琅满目的商品被贴上优惠折扣的标签。如何倾听消费者真实心底需求，真正“低价利民，优惠于民”？对此，国美折上折平台CEO张金鹏表示：“国美折上折对于平台、商户及其发行的券会有严格的审核，目标是使消费者有更好的体验，不花冤枉钱。同时，折上折平台将通过严审，找出真实的、让利给到消费者的商家。 ”

业界人士认为，优惠券的“杠杆”效应能有效撬动终端市场消费，但现阶段，优惠券门户还存在部分痛点亟待解决。首先，在商城中贩卖优惠券的消费群体尚未形成规模；其次，部分优惠券平台缺乏成体系的风控系统；另外，部分商家任意修改规则或应用需求，导致消费券使用者的合法权益无法保障，未能起到普惠作用。

针对此现状，张金鹏表示：“国美‘折上折App’发放的折上折券优惠力度大、数量多、可转卖、可转赠。”

据国美相关负责人介绍，除专属折上折券，商户还会把自己发行优惠卡、优惠券放在“折上折App”中。同时，一些头部电商平台的优惠活动、优惠价格也会放至其中，供消费者领用或购买。此外，平台还实现了各类优惠券、打折券的可转卖、可转赠，为部分消费者提供了放心交易的平台，使用户得实惠、达人获收益、商户获流量。

张金鹏表示：“国美折上折平台立足消费者的真实需求，为消费者整合打折资讯、提供卡券转赠等解决方案。同时，平台也将为品牌商提供O2O营销解决方案和精准获客渠道，最终实现B端商户和C端用户的良性‘互动互助互补’和‘共生共享共荣’，助力消费者构建美好生活。”

(责编：曹淼、李源)