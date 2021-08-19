敖蓉

原标题：外卖小哥、网约车司机权益有着落了

日前，国务院常务会议审议通过了《关于维护新就业形态劳动者劳动保障权益的指导意见》。18日，国务院政策例行吹风会介绍《意见》有关情况，快递小哥、网约车司机等新就业形态劳动者期待获得的合法权益保障，有了明确政策安排。

近年来，新就业形态已成为劳动者就业增收的重要渠道。《意见》在坚持促进平台经济发展的同时，把维护新就业形态劳动者权益放在同等重要的位置，明确了劳动者权益保障责任，健全了劳动者权益保障制度，优化了劳动者权益保障服务，完善了劳动者权益保障工作机制。

社会各界对外卖小哥等群体发生交通事故等意外伤害后的保障问题非常关注。人力资源和社会保障部副部长游钧表示，目前正在制定平台灵活就业人员职业伤害保障办法，力争尽早解决职业伤害保障不平衡、不充分的问题。“初步考虑，一是要明确平台灵活就业人员职业伤害保障是由政府主导的保障制度，在现行工伤保险制度的大框架下建立和实施；二是要适应平台线上经营的特点，畅通职业伤害保障渠道；三是要试点先行，拟先从出行、外卖、即时配送、同城货运这些行业入手，选择部分工作基础较好的省市先行试点，待运行成熟以后再有序推开，有效保障平台灵活就业人员的权益。”游钧说。

不愿参、参不起、没放开，灵活就业人员该如何参加职工基本养老保险和城乡居民基本养老保险？《意见》在缴费比例、缴费基数、缴费方式等制度设计上对灵活就业人员做了特殊照顾。人力资源和社会保障部劳动关系司司长聂生奎介绍，要放开灵活就业人员在就业地参加基本养老保险的户籍限制，未参加职工养老保险的灵活就业人员可按规定参加城乡居民基本养老保险，做到应保尽保，企业要引导和支持不完全符合劳动关系情形的新就业形态劳动者根据自身情况参加相应的社会保险。

个别网约车司机反映平台抽成高、随意调价。对此，交通运输部运输服务司负责人李华强表示，交通运输部将结合网约车行业改革发展的实际情况，压实平台企业主体责任，更多采取劳动合同制用工方式，落实驾驶员权益保障责任，规范网约车平台企业自主定价行为、降低过高的抽成比例，设定抽成比例上限，合理确定驾驶员的劳动报酬标准，科学确定驾驶员的工作时长和劳动强度。

(责编：赵超、陈键)