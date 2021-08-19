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规范家电售后维修服务

钱立功
2021年08月19日08:18 | 来源：经济日报
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原标题：规范家电售后维修服务

　　生活中，家电售后维修服务饱受消费者诟病。不少消费者遭遇过一些“维修套路”，如“小病大修”、虚假维修，上门费、开机费、检测费等名目繁多。在一些投诉平台，反复维修无果、客服不作为、定价不明、乱收费等，是家电售后领域常见的投诉缘由。

　　市场竞争不仅仅是产品质量的竞争，也是售后服务的竞争。一个产品要想稳固占领市场，产品本身的质量和售后服务质量缺一不可。市场竞争的日益加剧和新技术的不断引进，使得产品更新迭代速度加快，随着消费者维权意识的提高和消费观念的变化，消费者不再只关注产品本身，对产品售后服务的要求也越来越高。优质的售后服务，可提升用户对家电品牌的认同感，进而提升企业的竞争力乃至盈利能力，而忽视售后服务实际是一种自断后路的短视行为，既不利于企业的发展，更有损消费者利益。

　　规范家电售后维修服务，纠正家电售后市场混乱问题，势在必行。有关部门应进一步完善家电维修服务业的法律法规，明确、规范家电售后服务的相关要求，为消费者维权和职能部门执法提供有力依据。同时，要加强对家电售后服务市场的监管，加大处罚力度，特别是要强化信用监督，清理劣迹多、投诉多的维修机构和人员，对“维修套路”说不，切实维护市场秩序，维护消费者利益。

　　家电生产、销售方要进一步强化管理意识、服务意识，坚持产品研发、生产、销售与售后服务并重，为消费者建立起全流程的消费保障系统，防止只顾售前售中而不顾售后的现象。消费者则应通过正规渠道投诉或反馈，或拿起法律武器，积极维护自身权益。

(责编：赵超、陈键)

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