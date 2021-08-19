胡麒牧

原标题：大宗商品价格走势分化

国内保供稳价政策调控初见成效，加上全球货币金融环境的变化，大宗商品开始降温，品种之间出现分化。当前的大宗商品价格问题，更多反映的是实体经济运行中的问题。下一步，需要把对大宗商品价格的调控上升到稳增长、防通胀的高度，继续做好保供稳价各项工作。

7月下旬以来，国内保供稳价政策调控初见成效，加上全球货币金融环境的变化，大宗商品开始降温，品种之间出现分化。铁矿石价格明显下跌，铜、铝等金属高位震荡，不过目前依然有个别品种如焦煤的供需矛盾突出，受限于供给能力不足，价格依然高烧不退。这种局面也反映出大宗商品市场运行的复杂性，以及经济稳增长面临的压力。

从全球资金面来看，最近美联储频频释放退出货币宽松的信号，美国政府的经济刺激计划也大幅缩水，加上多个新兴市场国家央行开始加息，全球范围内货币宽松的政策基调正在转向。从国内来看，在经过对重点企业约谈、调整期货保证金、规范流通秩序等措施后，市场上投机炒作力量逐步淡出。因此，当前的大宗商品价格问题，更多反映的是实体经济运行中的问题。

以铁矿石为例，我国加强了需求侧管理。一是5月份以来，分两个批次取消了100多种钢铁产品的出口退税，又提高了铬铁、高纯生铁的出口关税，对不合理外需进行了调控。二是落实压减粗钢产量的工作部署，多个省份陆续公布了粗钢产量压减计划，目前我国粗钢日产量已经出现同比下降。在调控政策的影响下，7月份铁矿石进口量同比下降21.4%，铁矿石期货距高点已有35%左右跌幅。

不过，相对于铁矿石的单一用途，对煤炭相关产品的调控就相对复杂。煤炭的两个主要用途是火力发电和炼焦，两者占到了煤炭消耗量的70%。今年以来，在“减碳”政策要求下，国内煤炭产能释放受到限制，煤矿事故导致的停产以及7月份以来的恶劣天气，又加剧了这一情况。另外，今年的煤炭进口量大幅低于往年同期水平。而从需求侧看，夏季用电高峰期各地用电紧张的情况频现，如不能保证工业用电和居民用电，势必会影响经济复苏步伐。从全局出发，应优先保障动力煤供应，所以焦煤供应受到限制，价格上出现高烧不退的情况。

近期，我国大力纠正运动式“减碳”，释放国内煤炭产能，并投放煤炭储备，还加大了煤炭的进口力度，多管齐下保障煤炭供应。在政策调控下，目前全国煤炭产量明显增加，用电旺季进入尾声，需求持续回落，电厂供煤已经大于耗煤。随着动力煤供应紧张的缓解，预计焦煤供应缺口也会逐步减小，价格有望趋稳。

需要注意的是，7月份国内多项经济指标同比增速均出现不同程度的回落，这里面既有去年下半年基数增大的原因，也有恶劣天气和新冠肺炎疫情反复的影响因素，更重要的是，大宗商品价格的持续高位运行压制了企业盈利能力和投资意愿，进而对就业、消费产生不利影响。因此，需要把对大宗商品价格的调控上升到稳增长、防通胀的高度，继续做好保供稳价各项工作。

（作者系中钢经济研究院首席研究员）

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