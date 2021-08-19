人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>经济·科技

大宗商品价格走势分化

胡麒牧
2021年08月19日08:19 | 来源：经济日报
小字号
原标题：大宗商品价格走势分化

　　国内保供稳价政策调控初见成效，加上全球货币金融环境的变化，大宗商品开始降温，品种之间出现分化。当前的大宗商品价格问题，更多反映的是实体经济运行中的问题。下一步，需要把对大宗商品价格的调控上升到稳增长、防通胀的高度，继续做好保供稳价各项工作。

　　7月下旬以来，国内保供稳价政策调控初见成效，加上全球货币金融环境的变化，大宗商品开始降温，品种之间出现分化。铁矿石价格明显下跌，铜、铝等金属高位震荡，不过目前依然有个别品种如焦煤的供需矛盾突出，受限于供给能力不足，价格依然高烧不退。这种局面也反映出大宗商品市场运行的复杂性，以及经济稳增长面临的压力。

　　从全球资金面来看，最近美联储频频释放退出货币宽松的信号，美国政府的经济刺激计划也大幅缩水，加上多个新兴市场国家央行开始加息，全球范围内货币宽松的政策基调正在转向。从国内来看，在经过对重点企业约谈、调整期货保证金、规范流通秩序等措施后，市场上投机炒作力量逐步淡出。因此，当前的大宗商品价格问题，更多反映的是实体经济运行中的问题。

　　以铁矿石为例，我国加强了需求侧管理。一是5月份以来，分两个批次取消了100多种钢铁产品的出口退税，又提高了铬铁、高纯生铁的出口关税，对不合理外需进行了调控。二是落实压减粗钢产量的工作部署，多个省份陆续公布了粗钢产量压减计划，目前我国粗钢日产量已经出现同比下降。在调控政策的影响下，7月份铁矿石进口量同比下降21.4%，铁矿石期货距高点已有35%左右跌幅。

　　不过，相对于铁矿石的单一用途，对煤炭相关产品的调控就相对复杂。煤炭的两个主要用途是火力发电和炼焦，两者占到了煤炭消耗量的70%。今年以来，在“减碳”政策要求下，国内煤炭产能释放受到限制，煤矿事故导致的停产以及7月份以来的恶劣天气，又加剧了这一情况。另外，今年的煤炭进口量大幅低于往年同期水平。而从需求侧看，夏季用电高峰期各地用电紧张的情况频现，如不能保证工业用电和居民用电，势必会影响经济复苏步伐。从全局出发，应优先保障动力煤供应，所以焦煤供应受到限制，价格上出现高烧不退的情况。

　　近期，我国大力纠正运动式“减碳”，释放国内煤炭产能，并投放煤炭储备，还加大了煤炭的进口力度，多管齐下保障煤炭供应。在政策调控下，目前全国煤炭产量明显增加，用电旺季进入尾声，需求持续回落，电厂供煤已经大于耗煤。随着动力煤供应紧张的缓解，预计焦煤供应缺口也会逐步减小，价格有望趋稳。

　　需要注意的是，7月份国内多项经济指标同比增速均出现不同程度的回落，这里面既有去年下半年基数增大的原因，也有恶劣天气和新冠肺炎疫情反复的影响因素，更重要的是，大宗商品价格的持续高位运行压制了企业盈利能力和投资意愿，进而对就业、消费产生不利影响。因此，需要把对大宗商品价格的调控上升到稳增长、防通胀的高度，继续做好保供稳价各项工作。

　　（作者系中钢经济研究院首席研究员）

(责编：赵超、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
商务部：7月消费市场稳步恢复 社零总额同比增长8.5%
　　人民网北京8月18日电 （记者赵竹青）据商务部网站消息，7月份，我国消费市场总体保持稳步恢复态势，全国社零总额3.5万亿元，同比增长8.5%，比2019年同期增长7.2%。 商务部消费促进司负责人介绍，7月，基本生活消费较快增长。…
我国拟对直播主播及商家建立信用评价体系
　　人民网北京8月18日电 （赵竹青）商务部网站8月18日发布通知，公开征求《直播电子商务平台管理与服务规范》行业标准（征求意见稿）意见。征求意见稿规定，应对直播营销人员服务机构、主播以及商家等建立信用评价体系，信用评价信息宜在平台进行公示，或不同直播营销平台、行业协会以及相关监管机构之间进行共享。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部