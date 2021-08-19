李华林

原标题：对机构“抱团压价”说不

近日，中国证券业协会分别联合深圳证券交易所、上海证券交易所，对在一段时间内新股发行报价一致性较高的网下报价机构，有针对性地开展了联合现场检查，并对存在违规情形的机构投资者采取了相应处罚措施。

专家表示，当前部分网下询价机构在注册制新股发行定价过程中，存在“抱团报价”“抱团压价”行为，干扰了新股发行秩序，导致炒作新股等问题出现，未来需从强化监管和完善发行定价机制两方面着手，督促询价机构客观、诚信地参与新股报价，让新股定价回归企业价值基本面。

新股低价发行频现

注册制试点已满两周年，市场化的新股发行承销机制有序推进，对规范发行与承销行为，维护市场秩序，保护投资者合法权益发挥了积极作用。

“注册制市场化发行定价打破了23倍市盈率天花板，一些发展前景良好的‘硬科技’企业更容易获得投资者青睐，并且通过市场充分博弈，一直以来被诟病的新股高发行价、高市盈率、高超募额的‘三高’问题也得到明显改善。”中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林表示。

但与此同时，实践中也出现部分新股发行价格偏低、“1元新股”频现、新股首发暴涨等问题，引起市场热议。根据同花顺iFinD数据显示，截至8月17日，今年以来共有230只新股于科创板和创业板发行，其中发行价格低于10元的有66家，是去年全年的两倍以上，新股发行价格呈现持续走低态势。

与低价发行形成鲜明对比的是，不少新股开盘即暴涨数倍，甚至高达数十倍。比如，7月15日登陆科创板的倍轻松，上市首日一度上涨至185.58元/股，相比于27.4元/股的发行价，暴涨逾6倍；7月19日，以1.55元/股发行的读客文化上市首日迎来大涨，盘中多次触发临停，最终以31.66元/股收盘，较发行价暴涨逾20倍。“新股不败”一时备受一些投资者追捧。

专家认为，新股的低价发行与部分询价机构“抱团报价”甚至“抱团压价”有关。注册制下，新股发行采用市场化定价，有网下询价资格的机构在询价当日通过交易所系统进行报价。“新股发行定价设置了‘剔除10%高价’、不超过‘4类数’等限制，为提高报价入围概率，部分询价机构不再根据公司基本面、投资价值等进行理性研究，更多是依据‘圈内’信息作出报价判断，于是逐渐出现协商报价、‘抱团压价’的现象。并且，发行价压得越低，后续回报就可能越丰厚。”武汉科技大学金融证券研究所所长董登新表示。

监管部门的监管情况也证实了这一点。根据中国证券业协会和上交所、深交所开展的联合现场检查显示，部分报价机构在参与新股网下询价过程中，存在内控制度不完善、定价依据不充分、未严格履行定价决策程序等违规行为。“询价机构范围有限、圈子太小，容易信息互通，寻求趋同报价，因而存在‘抱团’现象。”盘和林分析。

干扰合理市场价格形成

从长远来看，“抱团压价”干扰了合理市场价格的形成，影响了资金的有效配置，导致炒作新股等问题的出现，有悖于长期投资、价值投资理念的培养。

记者梳理同花顺iFinD数据发现，今年以来，科创板和创业板IPO企业上市首日平均换手率高达71%，前五日的平均换手率逾250%。这意味着，多数在定价发行环节获配股票的询价机构，于股票上市后即选择了短期获利了结，未能发挥长期投资者的作用。

“注册制板块新股发行市盈率目前普遍在20至30倍之间，甚至出现了部分不足20倍的发行市盈率，这和上市后股票的暴涨形成了鲜明对比。”盘和林表示，一级市场定价与二级市场估值存在明显背离，既影响了企业上市的积极性，也说明“炒新”现象盛行，一些新股价格脱离了企业价值基本面。

更重要的是，新股低价发售，对一些上市公司造成了募资困难，多家IPO企业募集资金不及预期。例如，以1.55元/股价格发行的读客文化，原计划募集资金2.5亿元，实际募集资金仅6201.55万元，扣除发行费用后，最终募集资金净额比原计划少2.06亿元。

“上市公司股票发行定价过低，可能导致其募集不到足够多的融资款，不利于其未来发展，长期看会影响优质企业的上市热情，让中小投资者损失更多优质投资机会。”盘和林表示。

“而且，普通投资者可能会在暴涨暴跌中出现财富损失，被庄家收割。”南开大学金融发展研究院院长田利辉表示，网下询价机构“抱团”开价，形成一致行动，会导致“价格联盟”出现，扰乱金融市场秩序，违反公平竞争原则，也与我国现行法律法规相悖。

完善定价机制是关键

针对部分询价机构“抱团报价”，干扰发行秩序等问题，监管部门已接连亮剑，强化报价监管威慑力。

上半年，深交所联合中国证券业协会对11家网下投资者实施专项检查，针对检查发现的内控制度不健全、定价依据不充分、未严格履行定价改价决策程序等问题，分别采取暂停资格1至3个月、下发警示函等监管措施。自去年10月起，上交所针对网下投资者报价违规问题共开展3轮现场检查，1轮监管约谈，涉及机构数量近40家，就报价过程中存在违规行为的主体共采取监管措施11次，发送监管工作函近20份。

沪深证券交易所表示，接下来将继续完善常态化报价监督检查机制，会同有关部门加强对报价机构、证券公司的监督检查，依法从严处理询价、定价过程中的违规行为，督促市场各方切实维护好注册制新股发行良好生态。

专家认为，在监管严打违规报价，督促询价机构客观、诚信地参与新股报价外，还需进一步完善询价报价机制，提升询价机构的独立性和专业度。近日，证监会就修改《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》部分条款向社会公开征求意见，包括取消新股发行定价与申购安排、投资者风险特别公告次数挂钩的要求，平衡好发行人、承销机构、报价机构和投资者之间的利益关系等。

“这将提升网下询价定价和申购效率，促进买卖双方博弈更加均衡，防止机构‘抱团报价’‘抱团压价’等问题的出现，切实保护中小投资者。”董登新表示，未来还可进一步优化新股发行承销制度，在网下询价环节引入竞价机制，报价高者可以优先认购，这样能抑制询价机构压价动机，充分发挥询价机构的价值发现功能，推动市场化发行机制更有效发挥作用。

(责编：赵超、陈键)