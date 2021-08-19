周 琳 马春阳

原标题：A股持续巨量成交传递什么信号

量能是股市成交投资活跃度的重要指标之一。8月18日，A股沪深两市收盘数据显示，沪市成交5354.63亿元，深市成交6616.95亿元，两市合计成交11900多亿元。这是自7月21日以来连续第21个交易日两市交易额超过1万亿元。在今年153个交易日中，成交额破1万亿元的天数已达69天，占比超过45%。

前海开源基金首席经济学家杨德龙表示，成交额在一定程度上说明目前市场交投活跃，再加上投资者开户数、融资融券数据、部分概念股股价表现等，均反映出投资者对市场的信心。

基本面有支撑

动能强劲、前景可期的中国经济是A股市场披荆斩棘的重要基石。中航基金首席投资官邓海清表示，上半年，宏观经济基本面良好，呈现稳中加固、稳中向好态势，国内生产总值超53万亿元，同比增长12.7%；全国规模以上工业企业上半年实现利润总额42183.3亿元，同比增长66.9%，全国七成行业盈利超过疫情前水平；上半年全国企业销售收入同比增长超三成，税收数据折射经济稳中向好。

在微观企业基本面上，截至8月17日，已发布2021年半年报业绩预告的1780余家上市公司中，有1260余家“预喜”（含预增、续盈、扭亏、略增），占比超过70%。多数“预喜”上市公司营业收入、归属母公司净利润、每股收益等数据表现良好。

这些影响企业盈利的诸多因素，正成为A股健康发展的“稳定器”。放眼全球，自去年下半年开始的全球经济复苏中，中国以自身经济的韧性和持续增长为世界经济复苏注入强劲动力。

“A股吸引力主要来自上市公司的盈利前景和资本市场环境的优化。”南开大学金融发展研究院院长田利辉表示，在中国经济相对强劲的基本面背景下，A股市场交投持续活跃。在资金的支持、治理的优化和制度的完善三重力量下，我国上市公司有望稳步向上，同时不断有各类优质公司发行上市，这意味着A股市场潜力巨大。

中航证券首席经济学家董忠云认为，我国经济在全球率先走出疫情影响，呈现稳步复苏态势。相较于西方国家，我国宽松政策较为克制，能够有效避免强刺激的后遗症，经济基本面更为稳健。

投资者踊跃入场

高成交量的背后是资金支持。截至8月16日，A股融资融券余额为18549.49亿元，较前一交易日的18540.61亿元增加8.88亿元，两融余额创近3年来新高。

在全球金融市场震荡调整的情况下，中国股市成为外资青睐的“避风港”。截至8月17日，今年通过沪深港通流入A股的北向资金（主要是外资）已超过2500亿元，尽管短期资金流入、流出时有发生，但在过去多年里外资持有A股占比稳步提升，外资青睐A股资产的长期趋势没有发生改变，反而日趋增强。

“在我国资本市场改革提速、市场环境日益成熟的过程中，A股市场对国际投资者的吸引力稳步提升，外资加力布局中国市场是大势所趋。”粤开证券研究院首席策略分析师陈梦洁表示，北向资金的持续流入能够为市场注入优质增量资金，由于北向资金大部分为专业机构投资者，还能促使A股市场投资者结构改善，提升A股市场整体稳定性，助力我国资本市场长期健康发展。

受益于居民财富管理需求增加，居民储蓄“搬家”从未停止，这让股市从来不缺少积极参与者，投资者数量、公募和私募基金规模均创历史新高。

A股投资者持续入场。中国证券登记结算有限公司发布的最新统计数据显示，截至6月底，年内新增投资者数量达1083.99万户，同比增长35.65%，期末投资者数量约1.89亿户，较去年同期增长12.44%。

中国证券投资基金业协会统计显示，截至7月底，私募基金管理人最新总规模达18.99万亿元，7月猛增1.1万亿元，是今年增长最多的月份；存续私募基金管理人有2.43万家，管理基金11.18万只。

公募基金逐渐成为居民资产配置的重要选择之一。此前上海交通大学上海高级金融学院发布的《中国居民投资理财行为调研报告》显示，当前居民投资理财中配置最多的三类资产分别是银行存款、公募基金和股票，有44%的受访者配置了公募基金。

东方证券副总裁徐海宁认为，我国已迎来财富管理大时代。一方面，随着无风险收益率下移和居民收入增长，居民资产配置结构正悄然改变，金融资产占比将进一步提升；另一方面，近年来，我国资本市场各项制度改革与创新，为财富管理行业长期健康发展提供了制度保障。

深化改革添活力

A股市场既不缺少流动性支持，也不怕热钱涌入造成短期流动性风险。通过设立科创板并试点注册制、创业板注册制改革、新三板改革等一系列改革举措，我国资本市场的证券供需和买卖的资金量两大“阀门”维持均衡态势，股市投融资结构不断优化，保险资金、社保基金、养老金等长期资金在资本市场的影响力持续提升，市场整体投融资风格日趋稳健。

杨德龙表示，无论从参与资金数额还是参与者积极程度，这些影响证券估值的诸多资金面因素正成为A股逆势飘红的“定盘星”。任凭外部短期流动性因素如何变化、其他经济体如何搞量化宽松，中国资本市场流动性充裕的现状没有改变，中国资本市场改革和发展的基础依然稳固。

“从A股自身来看，注册制、退市机制等市场制度不断完善，市场监管持续优化，推动上市公司质量提升已成为监管工作重心，预计未来会有越来越多的优质公司上市，市场行业结构也将进一步体现出新经济特征，成长性凸显，从而为投资者提供分享我国新经济发展的投资机会。”董忠云认为。

田利辉表示，通过“建制度、不干预、零容忍”的改革组合拳，资本市场全面深化改革稳步推进，A股市场政策性风险下行，坐庄炒作等市场操纵问题有所改善，市场运行效率得以提高，通过优化环境增加了市场的吸引力。

董忠云认为，随着我国居民理财意识不断增强，对财富增长的需求持续提升，在未来居民资产配置中，股票等金融资产比重的提升将是大方向。

展望未来，杨德龙表示，尽管国内外形势已发生深刻复杂变化，但影响中国股市的基本面因素和流动性因素没有发生根本改变，中国资本市场吸引力必将不断提升，中国权益资产也必将成为各类投资者的重要选项，广大投资者应保持充足信心。

(责编：赵超、陈键)