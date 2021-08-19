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中汽协：自主品牌市占率持续攀升 下半年开局稳字当头

张真齐
2021年08月19日08:32 | 来源：中国青年报
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原标题：自主品牌市占率持续攀升 下半年开局稳字当头

　　近日，中国汽车工业协会2021年8月信息发布会在北京召开。今年7月，汽车产销分别完成186.3万辆和186.4万辆，环比分别下降4.1%和7.5%，同比分别下降15.5%和11.9%。

　　在交出了2021年“期中答卷”后，中国汽车市场下半年如何开局，成为各方关注的焦点。

　　近日，中国汽车工业协会（以下简称“中汽协”）2021年8月信息发布会在北京召开。中汽协透露，今年7月，面对局部地区出现的疫情复发，以及多发的极端天气等复杂形势，汽车市场总体稳定。

　　中汽协发布的数据显示，7月，汽车产销分别完成186.3万辆和186.4万辆，环比分别下降4.1%和7.5%，同比分别下降15.5%和11.9%。与2019年同期相比，产销同比分别增长3.2%和2.7%，产量增幅比6月扩大0.8个百分点，销量增速由负转正。

　　1-7月，汽车产销分别完成1444.0万辆和1475.6万辆，同比分别增长17.2%和19.3%。增幅比1-6月继续回落7%和6.3%。与2019年同期相比，产销同比分别增长3.4%和4.2%，产量增幅与1-6月持平，销量增幅比1-6月回落0.2%。

　　据中汽协副秘书长陈士华分析，从市场情况来看，本月汽车产销同比下降，影响受多重因素影响。

　　“去年同期基数较高（与2019年同期相比呈现增长）；商用车受排放法规切换的影响，产销同比下降明显，但在轻型客车的拉动下，客车依然呈现增长；乘用车受芯片短缺的影响产销同比下降，但降幅收窄。”陈士华说。

　　具体来看，7月新能源汽车继续成为亮点，当月产销继续刷新历史纪录，累计产销则已经超过国内历年全年的数量，1-7月新能源汽车渗透率也继续提升至10%。此外，本月汽车出口也继续保持高速增长，单月出口量再创历史新高。

　　值得一提的是，自主品牌乘用车市场份额持续上升。7月，自主品牌乘用车销量72万辆，同比增长22.2%，市场份额为46.4%，同比上升了11.1个百分点。今年1-7月，我国自主品牌乘用车累计492万辆，同比增长42.8%，市场份额达到42.6%，同比增长6.5%。

　　中国汽车工业协会副总工程师许海东表示，在全球车企缺芯的大背景下，自主品牌在供应链方面更为灵活，而合资品牌由于不能获取到足够芯片只能减产。

　　“同时，新能源汽车产销量的增长很大比例来自于自主品牌。此外，汽车出口的拉动产生了较大影响。整体看，自主品牌竞争力显著提升。”许海东说。

　　同样值得关注的还有汽车“芯片荒”。近日，中国市场监管总局在官网发布公告称，针对汽车芯片市场哄抬炒作、价格高企等突出问题，已根据价格监测和举报线索，对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查。

　　“我们之前预计7月芯片问题会得到缓解，但是海外疫情的影响很大。例如，马来西亚每天新增病例两万例以上，造成了一些工厂的停工停产。”陈士华直言，“在此前提下，我国也早已注意到芯片供应问题，但我们也发现有芯片供应商囤积居奇，导致芯片采购价格过高。”

　　他表示，为此，市场监管部门出台了一些措施维护正常的市场秩序。“所以，总体上我们认为下半年芯片问题会得到缓解，这一点我们充满信心，只是目前来看，预计8月受影响还是会很大。”

　　中汽协此前预测，2021年汽车总销量预计为2700万辆左右，同比增长6.7%左右。其中，乘用车预计为2210万辆左右，同比增长9.5%左右；商用车预计为490万辆左右，同比下降4.5%左右；新能源汽车预计为240万辆左右，同比增长76%左右。

　　中汽协预计，展望全年，我国国民经济运行将继续稳中加固、稳中向好，但复杂多变的国内外形势也将带来不确定性，特别是海外疫情的反弹导致芯片供应短缺的风险依然存在，国内局部地区的疫情复发也将在一定程度上影响供给和需求，加之原材料价格持续在高位，可能进一步加大企业成本压力。

　　“这些问题都将对汽车行业造成影响。综合各方面因素，我们需要审慎乐观地看待行业发展。”陈士华说。

(责编：赵超、陈键)

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