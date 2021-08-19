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视频可玩笑，侵权非儿戏

刘亭亭
2021年08月19日08:32 | 来源：检察日报
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原标题：视频可玩笑，侵权非儿戏

　　发了一则视频，摊上一起官司。这不是段子，是真实的案子！

　　8月16日，湖南长沙，张女士在自己的短视频账号上发布了一条向泸州老窖道歉的声明。据张女士介绍，她去年拍了一段宠物猫闻自己脚的视频，配乐是国窖1573的广告音乐。她因此被泸州老窖起诉侵权，法院认为该视频有损毁侮辱泸州老窖的表意，最终张女士被判道歉并赔偿泸州老窖人民币7万元。（据漩涡视频微博）

　　张女士的经历让人叹惋，这也再次提醒我们，纵使“无心”之过是真的，但法律底线不能触碰也是真的！对于侵权行为，民法典有明确规定，行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的，应当承担侵权责任。

　　随着短视频传播日益普遍，许多用户对相关的法律知之甚少，导致侵权与被侵权的隐患确实存在。尤其个别用户一味追求吸引流量、博取关注度而忽视、甚至无视法律对知识产权的保护，对网络上的音频、视频、图片等内容随意取用。即使有些用户发布视频的初衷不一定是盈利，但在互联网时代，在流量变现诱惑下，内容一经发布，不排除其他用户效仿、转发，更不能排除被不法分子所利用的可能性，侵害他人合法权益。

　　在短视频营销热潮中，侵权争议屡见不鲜，本就令很多用户及消费者“雾里看花”难以分辨。在侵权乱象下，不是“谁弱谁有理”，更不是“谁强谁有理”，因为法律只会、也只能站在公正的这一端。

　　视频可以玩笑，但法律不是儿戏。

　　事实上，作为侵权的高危区，制作短视频除了涉及侵犯他人名誉权，还有可能涉及侵犯著作权等知识产权的现象。对于个别故意侵权行为，民法典也有规定：故意侵害他人知识产权，情节严重的，被侵权人有权请求相应的惩罚性赔偿。

　　短视频不可能是法律的“短板”。作为创作者，短视频用户要对自身发布的内容负责，确保发布内容不会对他人权益造成损害，从源头“避坑”；对于使用短视频进行营销的用户，更应该以各类侵权事件为鉴，把好内容发布第一关，合规合法运营；作为网络服务提供者，短视频平台除了保证平台提供的音乐等产品无违法违规问题，对于使用平台外配乐等行为应及时提醒。

　　目前，涉案公司针对张女士的实际情况作出了一定让步；张女士也认识到了自身的错误行为，诚心道歉赔偿，最终为自己法律知识的欠缺买单。事件看似已经告一段落，但该事件带给我们的反思不能就此停止——网友们的讨论有多热，给我们的启示就应该有多深刻。

(责编：赵超、陈键)

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