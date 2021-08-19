顾天成、余贤红、姚子云、孙飞

原标题：汽车下乡 产业“上新”

今年年初，工业和信息化部、农业农村部、商务部、国家能源局四部门印发通知，开展新一轮新能源汽车下乡活动。目前，新能源汽车下乡情况咋样？哪些消费者是购买主力？什么样的车型受欢迎？还有哪些市场潜力可挖？记者就此在江西、广东等地进行了走访。、

“一半的车卖给了农村用户”

一辆辆崭新的江铃、比亚迪、哪吒等品牌新能源汽车，停放在江西省九江市武宁县金沙湾汽车销售有限公司门前。公司负责人黎裔张介绍说，他从2014年开始就销售新能源汽车，一开始门店只有三分之一的面积用于展出销售新能源汽车，三分之二用于展出销售摩托车和电瓶车，现在已全部改成销售新能源汽车。

“现在，一年卖四五百辆没有问题，其中一半的车卖给了农村用户，不少还是回头客。”黎裔张说，农村大多单门独院，老百姓可直接在家安装充电桩，充电比加油更方便，加上每公里电费只需几分钱，比开燃油车便宜很多。在他看来，未来几年，新能源汽车在县城及以下市场将进入销售增长的爆发期。

汽车生产企业比亚迪的数据，从另一个侧面说明新能源汽车下乡的潜力。今年上半年，比亚迪新能源汽车累计销售15万多辆，同比增长超过150%，在其汽车总销量中占比超过60%。比亚迪股份有限公司相关负责人表示，新能源汽车在县城及以下市场销售份额不断增加。

记者从中国汽车工业协会了解到，今年新能源汽车下乡活动在4月底开始，截至5月底的统计数据显示，参与下乡活动的新能源汽车实现销售约6.9万辆，而去年同期约为1.8万辆，增速超过280%，比新能源汽车市场5月的行业增速高出120个百分点。

“可以说新能源汽车下乡促进了国内汽车市场恢复，加快了新能源汽车市场由政策驱动向市场驱动转变。”中国汽车工业协会副总工程师许海东说。

下乡呈现“两个升级”

记者调查发现，技术不断发展，新能源汽车在县城及以下市场正在快速经历“两个升级”：一是消费能力的升级，二是新能源汽车本身性能的升级。

走进江西省宜春市合泰哪吒汽车中心，一辆樱花粉色主题的新能源汽车抓人眼球。“这车还有男款的，‘可盐可甜’，价格7.29万元，出一辆卖一辆，现在都要提前两三个月订购才能买到。”该中心总经理欧阳清宜说。

欧阳清宜介绍，通过对近半年销售数据分析，可以对用户市场进行大体画像：消费者以年龄在25岁-40岁的小镇青年为主，大多具有大专及以上学历，看重汽车智能驾驶辅助功能，价格偏好单价8万元以上20万元以下……

下乡的新能源汽车性能升级趋势也日益明显。除了满足代步功能和经济便宜外，消费者对车辆续航提升、动力提速、智能化和辅助驾驶、外观设计等因素更为关心，许多新能源汽车生产企业针对消费者需求推出了各类车型。

“过去人们是因为便宜才接受新能源汽车，现在则是因为体验好主动买。基本上是一年一个小改款，三年一个大改款。”江西江铃集团新能源汽车营销有限公司总经理杨永明发现，国内新能源汽车在市场消费的环境中实现了快速更新迭代，仅四五年时间，大部分厂家生产的新能源汽车智能驾驶技术都达到了L2.5级。

向内挖潜未来可期

业内人士认为，在“双碳”目标下，新能源汽车下乡市场潜力大，未来可期。据中国汽车工业协会统计，我国农村地区约有600万低速车客户，是新能源汽车下乡的潜在客户。

为促进新能源汽车下乡，许海东认为，汽车生产企业应进一步了解农村消费者需求，多在农村客户偏好的车型上做文章，同时在售后服务方面还可以做得更好。

另外在电池保修和使用寿命上，为农村客户提供更好保障。“电池价格占全车价格近40%，有的光电池就要几万块钱，如果没开几年就换电池，老百姓难以接受。”一位县工信部门负责人建议，可探索把购车补贴拆分为购车和电池保修及更换两部分，以便更好地解除消费者后顾之忧。

黎裔张等汽车经销商则建议，在需求端可探索实施新能源汽车上高速或进国有停车场半价等优惠举措，同时加强低速电动车管理，进一步挖掘和释放在县城及以下市场消费潜力。

(责编：赵超、陈键)