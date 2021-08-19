原标题：“年轻人爱上适老版APP”带来多种启示

简单的内容模块，清晰明朗的标注，没有恼人的弹窗、广告，没有让人眼花缭乱的跳转、推送，虽然功能简单，用起来却省力更省心……随着APP适老化逐渐推进，页面简洁、操作简单的适老版APP在日渐繁重的APP升级潮流中，俨然成了不少年轻人躲避嘈杂的清净之地。（8月18日《北京日报》）

适老版APP是为老年人量身定制的，如今不少年轻人也爱上这类应用，这不是因为年轻人的心态变老了，而是因为大多数正常版APP的商业味道太浓，使用起来不太方便。比如，某些APP页面上不仅广告多，而且广告难关闭，不仅影响用户使用，还影响心情，让年轻人感到厌烦。

而适老版APP则与正常版APP形成了明显反差。不管是老年人还是年轻人，如果有机会可以选择更省心更简洁的APP，不管APP这样做的初衷是服务于哪一人群，消费者都会主动选择更适合自己需求的那一个。从这个角度来看，年轻人爱上适老版APP并不意外，它恰恰反映出一个更为普遍的消费者需求，即页面简洁、操作简单。

自从全社会开始关注老年群体遭遇“数字鸿沟”的难题后，国务院办公厅专门印发《关于切实解决老年人运用智能技术困难的实施方案》进行部署，随后工信部发布《移动互联网应用（APP）适老化通用设计规范》等标准来指导和规范，才促使很多APP增设“适老版”。适老版APP一经推出之后受到不仅来自目标群体的欢迎，这种情况也给不少APP运营商提出新的挑战，因为随着年轻的用户流向适老版APP后，以往正常版APP的流量、交易量等重要指标都会受到影响，不利于企业创收。即便如此，面对社会消费需求的变化，我们应从中发现更多启示，给更多消费者提供更好的服务。

启示之一：适老版APP为运营商优化正常版APP提供方向，运营商应以“适老版”为参照，将功能从繁杂化向简洁化改进，将过度商业化向人性化适当转变。这样一来既能留住年轻用户避免流失，也能在市场竞争中凸显优势，可谓一举多得。

启示之二：APP运营商要转变观念，要根据今天用户的需求变化创新经营模式，放弃一些久被诟病的互联网经营模式，比如弹窗、广告、跳转、推送等。如果APP运营商还顽固坚持这类模式只会适得其反，因为今天用户的选择可以有很多，不想再被广告或者算法所包围。

启示之三：监管部门对正常版APP应加强监管监督。比如一些APP的弹窗广告严重影响用户体验。根据《广告法》第四十四条规定，在互联网页面以弹出等形式发布的广告，应当显著标明关闭标志，确保一键关闭，但很多弹窗广告关闭标志不明显或者关不掉，有关部门应持续治理。

启示之四：对适老版APP也要予以重点监管。当不少年轻人转向适老版APP，要警惕某些APP运营商在利益的驱使下，突破适老版APP的相关标准，或者冒险违反相关法律。从过去情况看，部分APP运营商缺乏自律，道德与法治素养不高，需要严格监管，保障用户合法权益。

另据报道，不少老年人并不知道自己常用的APP已有适老版本，有必要对此类人群进行精准提示或推送。目前，一些适老版APP使用起来仍存在不少问题，需要逐一解决，使适老版APP真正做到让老年人群满意。漫画/陈彬

(责编：赵超、陈键)