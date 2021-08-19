原标题：“浏览器主页劫持”也是一种不正当竞争

市场监管总局近日公布《禁止网络不正当竞争行为规定（公开征求意见稿）》提出，未经其他经营者同意，经营者不得在其他经营者合法提供的网络产品或者服务中，实施下列插入链接或者强制进行目标跳转等流量劫持行为：在其他经营者合法提供的网络产品或者服务中，插入跳转链接、嵌入自己的产品或者服务链接；利用关键词联想等功能，设置指向自身产品或者服务的链接，欺骗或者误导用户点击；其他通过技术手段进行流量劫持的行为。

《意见稿》的上述规定，意味着浏览器主页劫持将被纳入反不正当竞争范畴。作为流量劫持的一种具体类型，浏览器主页劫持是指用户设置的主页网址，在用户不知情时被强行篡改为其他网址，当用户打开浏览器后，显示的页面变成劫持者设置的页面。浏览器主页劫持不仅侵犯用户自主选择权，也破坏市场竞争秩序，影响互联网行业健康发展，必须坚决遏制。

此前，监管部门对浏览器主页劫持的反制，一般多从保护消费者权益的角度开出“处方”，并提倡商家信守自律承诺，而没有将其纳入反不正当竞争的范畴进行惩处。现在市场监管总局明确把浏览器主页劫持定性为不正当竞争，不仅体现了治理的创新，也丰富了反制浏览器主页劫持的监管手段，具有重要的现实意义。

能否对浏览器主页劫持祭出反不正当竞争利剑，关键要看这种行为是否构成了不正当竞争。互联网经济的核心之一是流量，控制浏览器主页则是获取流量最便捷的方法之一。有了劫持所得的流量，浏览器主页劫持者就可以将其用于广告投放、推广应用甚至个人隐私收集等方面，赚取非法利润。这种技术手段的应用，虽然在表面上只是侵犯了用户的自主选择权，但在客观上会使其他诚信守法的商家利益受损，将其界定为不正当竞争，契合反不正当竞争的实质内涵。

我国《反不正当竞争法》第十二条规定，经营者不得利用技术手段，通过影响用户选择或者其他方式，实施妨碍、破坏其他经营者合法提供的网络产品或者服务正常运行的行为。据此规定，商家利用技术手段对浏览器主页进行劫持，已是不折不扣的不正当竞争。在近年来的司法实践中，浏览器主页劫持被认定为不正当竞争的案例也并不鲜见。可见，对商家强行实施的浏览器主页劫持行为祭出反不正当竞争利剑，既于法有据，也契合法理逻辑。

相比其他惩戒手段，对浏览器主页劫持行为套牢反不正当竞争“紧箍咒”，具有不可比拟的治理优势。此举不但可以大幅提高违法成本，有助于在最大程度上遏制商家强行实施浏览器主页劫持的霸王行为，也有助于为所有市场主体打造公平竞争的法治化营商环境。市场监管执法部门要切实用好这把利剑，不让商家任性实施浏览器主页劫持的伎俩随意得逞。

市场经济本质上是法治经济，诚实守信、公平竞争是核心要义。利用技术支配优势地位实施浏览器主页劫持，已构成不正当竞争，就此问题反不正当竞争，不仅是纠偏失范商业伦理的客观要求，也是把商业竞争规范在法治轨道上的必然选择。只有对浏览器主页劫持套牢不正当竞争“紧箍咒”，面对高昂的违法成本，商家将更多地选择守规矩，推动技术在商业竞争中释放向上向善的正能量。

(责编：赵超、陈键)