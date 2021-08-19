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雅居乐公布2021中期业绩：营业收入较去年同期增长15.1%

2021年08月19日08:36 | 来源：人民网
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8月18日，雅居乐集团控股有限公司发布2021年中期业绩。财报显示，截至2021年6月30日，雅居乐营业收入、净利润、股东应占利润等多项核心指标稳健向好。其中，营业收入达385.88亿元，较去年同期增长15.1%；净利润为64.71亿元，同比增长2.1%；股东应占利润为52.90亿元，同比增长3.2%。

雅居乐集团董事局主席兼总裁陈卓林（中）、雅居乐集团副总裁潘智勇（右）、雅居乐集团副总裁王海洋（左）。受访者供图

报告还显示，雅居乐手握充足现金，流动性充足。截至2021年6月30日，期末现金为人民币571.60亿元，较2020年12月31日上升12.4%；获得的1730亿元银行总授信额度中，约有870亿授信额度尚未使用。

境内外融资方面，上半年雅居乐在境外发行于2026年到期4.5亿美元5.5%的优先票据，并获授予一笔初始金额为52.53亿港元及2850万美元（附带增额权）的信贷协议；在境内，发行于2024年到期人民币14.5亿元5.9%的公司债券。

债务结构方面，雅居乐于2021年6月悉数赎回到期的1亿美元8.55%的优先永续资本证券，并将视情况适时赎回现存的其他永续债，永续债规模将不再增加。此外，还于2021年7月16日成功发行首笔3.14亿美元3.75年期可持续发展债券，票面利率为5.5%。通过多元融资渠道，雅居乐融资成本进一步降低，平均融资成本较2020年底下降0.6个百分点至5.96%。

雅居乐董事局主席兼总裁陈卓林表示，该集团始终关注居住者对美好生活的向往，重视产品质量管理，同时不断寻求创新和突破。未来，将继续坚守“以地产为主，多元业务协同发展”的营运模式，实现整体业务的稳步发展。

(责编：董童、李源)

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