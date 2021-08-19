京东方非公开发行股票全面完成 募资203亿元提升可持续发展能力
2021年08月19日09:00 | 来源：人民网
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8月18日，京东方科技集团股份有限公司（以下简称BOE）发布非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书，此次非公开发行股票认购已经全面完成，共募集资金总额203亿元，用于收购武汉京东方光电部分股权，投资重庆第6代柔性AMOLED产线及成都京东方医院等项目。
据BOE（京东方）相关人士介绍，这是该集团继2013年后，时隔8年再次启动非公开发行。募集的资金除京国瑞基金提前锁定40亿元外，本次发行有效报价总额是市场化募资总额的1.4倍，在基准价8折的发行底价基础上，投资者积极竞价认购，最终发行价相当于基准价的88折。同时，此次非公开发行吸引了多家境内外知名金融机构参与认购。
据了解，BOE（京东方）此次将所募资金部分用于收购武汉京东方光电24.06%股权，提高持股比例的同时，还将进一步增厚公司利润水平，扩充其在LCD领域的产能优势和技术实力，带动中国持续引领全球显示产业发展。
此外，本次非公开发行所募资金还将投入柔性显示、数字医院等创新技术及业务的深入布局。该人士表示，作为BOE（京东方）的重要事业之一，近年来智慧医工业务也取得了迅猛发展，目前已在北京、合肥、成都、苏州等地布局多家数字医院，呈现良好发展势头。本次增资并建设的成都京东方医院已于4月25日正式开诊，随着资金的投入，将进一步完善其医疗体系建设，提升数字化医疗技术实力，继续强化智慧医工的发展能力。
(责编：董童、李源)
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