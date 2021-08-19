湖南东安：中稻成熟 金色的田野美不胜收
2021年08月19日09:05 | 来源：人民网
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人民网北京8月19日电 （记者李栋）近日，湖南省永州市东安县鹿马桥镇金江村，优质中稻成熟，金色的田野，美不胜收，一幅欣欣向荣的景象。
农业农村部相关负责人介绍，全年粮食生产的大头在秋粮。总体看，今年秋粮面积稳中有增，为确保秋粮和全年粮食丰收，农业农村部要求各级部门通过抓好科学防灾减灾、重大病虫防控、分区分类精准指导、加强农资市场监管工作，千方百计夺取秋粮好收成。
近年来，东安县鹿马桥镇采取“合作社+大户带动+农民参与”模式，大力发展优质水稻生产，促进农业增效，农民增收。乡村美景俨然成了一幅山水画。
(责编：王连香、高雷)
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