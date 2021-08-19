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农业农村部：产品仓储保鲜冷链物流要聚焦产地“最初一公里” 

2021年08月19日09:28 | 来源：人民网
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图片来源：农业农村部

人民网北京8月19日电 （记者李楠桦）18日，农业农村部召开视频会议，部署推进都市现代农业发展和农产品仓储保鲜冷链物流建设工作。会议强调，产品仓储保鲜冷链物流要聚焦产地“最初一公里”，依托新型农业经营主体，以工程建设为抓手，创新机制，完善政策，加强监管，高质量推进建设工作，主动融入新发展格局。

会议指出，近年来，都市现代农业在保障“菜篮子”产品供应、促进新产业新业态发展、深化农村改革、推动城乡融合发展方面取得新成效。农产品仓储保鲜冷链物流建设是一项重大乡村建设工程，也是现代农业重大牵引性工程，去年工程试点取得了实效，实现了良好开局。

会议强调，立足乡村振兴大局，都市现代农业要保障“菜篮子”产品高质量供给，挖掘农业多功能性，提升农业品牌化水平，推进科技创新和打造乡村全面振兴示范样板。

(责编：李楠桦、高雷)

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