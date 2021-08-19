人民网北京8月19日电 （记者李栋）记者从农业农村部获悉，今年秋粮面积增加，未来一个半月，是秋粮作物生长发育关键时期，夺取丰收还要过多个关口。中央农办主任、农业农村部部长唐仁健近日在全国农业防灾减灾和秋粮生产视频调度会上表示，要把灾情估计得更充分一些，应对工作准备得更扎实一些，分区分类精准施策，包片包村蹲点指导，用足用好政策资金，落实落细田管措施，努力做到重灾区少减产、轻灾区能稳产、无灾区多增产。

盯紧气象灾害 保障秋粮丰收

农谚讲“七月十五定旱涝、八月十五定收成”。唐仁健表示，目前距离秋粮大面积收获还有一个半月，后期天气不确定性很大。各级农业农村部门要始终绷紧防灾减灾这根弦，千方百计确保全年粮食产量保持在1.3万亿斤以上。

据介绍，今年秋粮面积增加、长势总体较好，能否丰收到手，最大的不确定性因素还是气象灾害。分地区看，东北地区要在防范松花江、嫩江等沿江内涝和局部阶段性秋旱的基础上，重点防好早霜。

黄淮海地区重点抓好灾后恢复生产。绝收地块要抢抓农时，尽快改种补种生育期短、有市场需求的作物。受灾地块要通过追肥、喷施诱抗素、杀虫杀菌剂等措施，促进作物尽快恢复生长。

南方稻区需重点防秋旱、台风和寒露风。8-9月份南方气温偏高，局部地区可能出现秋旱。要科学控水施肥，增施分蘖肥促快发，喷施叶面肥促早熟，提高水稻单产。

西北地区要抓住近期可能降雨过程，趁墒追肥，喷施抗旱剂，促进作物恢复生长。农业农村部包省包片督导组、专家指导组将持续联系调度，帮助地方解决实际困难和问题。

织密监测预警网络 分类分区抓好病虫害防控

据了解，草地贪夜蛾、水稻“两迁”害虫、稻瘟病等重大病虫害在一些地方偏重发生。“各地要加密网格化监测，实行拉网式排查，及时发布预警信息，备足药剂药械，适时组织好联防联控、统防统治。”唐仁健说。

据农业农村部种植业管理司副司长刘莉华介绍，今年是草地贪夜蛾入侵并在中国定殖危害的第三年，现在已经进入草地贪夜蛾北迁高峰期，也是往黄淮海夏玉米区迁飞的关键时期，目前在黄淮海地区已经有点状发生，防控形势比较严峻。

“农业农村部已经采取加密监测、分区布控、分类施策的方式，加密布设高空捕杀灯，做好各项草地贪夜蛾‘三区四带’布防措施，能有效减轻草地贪夜蛾的发生和危害。”刘莉华说。

建立市场化调控机制 促进生猪产业发展

环环紧扣抓好农业生产，生猪产能恢复是不可忽视的一环。据农业农村部监测，7月末全国能繁母猪和生猪存栏量分别恢复到2017年年末的101.6％、100.2％，提前半年实现恢复目标。

8月初，六部门联合印发了促进生猪产业持续健康发展的意见，农业农村部正在制定生猪产能调控实施方案，分省明确能繁母猪存栏量和规模养殖场户保有量等核心指标，并出台考核办法。其目的是要逐步建立市场化调控机制，防止“急转弯”“翻烧饼”，让养殖主体有稳定的政策预期。

农业农村部畜牧兽医局二级巡视员辛国昌在2021年上半年农业农村经济运行情况发布会上表示：“下半年整个消费会有所增加，但从生产增长的惯性看，猪肉供应也会有所增加。未来一段时期猪肉市场供需总体平衡局面要持续一段时间。随着消费趋旺，可能养猪能够回到正常的利润水平。”

此外，要进一步强化非洲猪瘟常态化防控，持续做好包村包场排查和采样监测，加强调运、屠宰、无害化处理等关键环节监管，积极推进分区防控，坚决防止疫情反弹。做好秋防准备工作，统筹防治好禽流感、口蹄疫等重大动物疫情，确保生猪养殖业健康发展。

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