8月19日，宝龙地产召开2021年半年度业绩发布会，发布截至2021年6月30日的上半年度业绩。报告期内，宝龙地产实现合约销售额530.4亿元，同比增长68.2%；总收入207.3亿元，同比上升20.7%；净利润50.8亿元，同比上升45.3%；归母净利润39.1亿元，同比上升76.1%；毛利率35.2%，并建议宣派中期股息每股18港分，继续回馈股东。

宝龙地产总裁许华芳对此表示，公司业绩快速增长，盈收再创新高，“三道红线”继续保持绿档，将继续坚持走高质量发展路线。

销售业绩方面，数据显示，宝龙地产上半年已完成全年销售目标的50.5%，其中长三角地区销售金额占比83.0%。据了解，宝龙地产锚定长三角及大湾区，上半年共新增优质地块19幅，共计384万平方米，其中84.9%位于长三角及大湾区。公司长三角版图进一步扩展至安徽，大湾区则新进中山、佛山两座城市，并与广州市政府签订了500亿元战略投资协议，将其作为重要的目标市场和重点投资区域。

上半年，公司总土地平均成本价为3570元/平方米，土地成交均价占2021年上半年销售均价比例为22.8%；下半年，公司拥有1184亿可售货值，139个可售项目中，83.7%位于一二线城市。

宝龙商业作为宝龙地产旗下业务版块，上半年整体出租率上涨至92.3%，客流同比提升约56%，营业额同比提升约51%，另有4个项目提前开业。

上半年，公司新增土地储备中含商场7家，规划面积55万平方米 ；下半年，公司计划开业10家宝龙广场、3家宝龙天地及5家宝龙星汇项目。

财务表现方面，截至2021年6月底，公司净负债率为77.84%，剔除预收款后的总资产负债率为69.98%。

(责编：曹淼、李源)