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《生物多样性公约》缔约方大会第十五次会议（COP15）将分两阶段在昆明举行

2021年08月19日15:28 | 来源：人民网
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人民网北京8月19日电 （记者余璐）记者从生态环境部获悉，经《生物多样性公约》缔约方大会第十四届主席团7月14日决定并经中国政府批准，《生物多样性公约》缔约方大会第十五次会议（COP15）将于2021年10月11日至15日和2022年上半年分两阶段在中国昆明举行。

生态环境部相关负责人表示，第一阶段会议于2021年10月11日至15日举行。境外人员线上参会，境内有关人员现场参会。主要内容包括开幕式、领导人讲话、高级别会议、一般性议程，发布“昆明宣言”等文件，同时举行生态文明论坛等配套活动和展览等。第二阶段将于2022年上半年线下举行，以方便各方广泛而深入地磋商探讨，推动达成一个凝聚广泛共识、既雄心勃勃又务实可行的2020年后全球生物多样性框架。

“中方将与各缔约方和公约秘书处一道继续努力，克服全球疫情为大会带来的不利影响，认真履行东道国义务，扎实推进大会筹备各项工作，为举办一届具有里程碑意义的大会作出努力和贡献。”该负责人说。

(责编：赵竹青、高雷)

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