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7月份金融市场运行情况：共发行各类债券51669.1亿元

2021年08月19日16:14 | 来源：人民网
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人民网北京8月19日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行今日公布2021年7月份金融市场运行情况，数据显示，7月份债券市场共发行各类债券51669.1亿元，银行间货币市场成交共计106.3万亿元。

债券市场发行方面，7月份，债券市场共发行各类债券51669.1亿元。其中，国债发行6332.6亿元，地方政府债券发行6567.8亿元，金融债券发行8797.4亿元，公司信用类债券发行11184.0亿元，信贷资产支持证券发行264.7亿元，同业存单发行18109.9亿元。

截至7月末，债券市场托管余额为124.6万亿元。其中，国债托管余额20.5万亿元，地方政府债券托管余额27.8万亿元，金融债券托管余额29.8万亿元，公司信用类债券托管余额29.5万亿元，信贷资产支持证券托管余额2.3万亿元，同业存单托管余额12.5万亿元。

货币市场运行方面，7月份，银行间货币市场成交共计106.3万亿元，同比增加6.0%，环比增加9.4%。其中，质押式回购成交95.1万亿元，同比增加10.6%，环比增加9.1%；买断式回购成交3728.3亿元，同比减少56.2%，环比增加12.1%；同业拆借成交10.8万亿元，同比减少19.3%，环比增加12.3%。交易所标准券回购成交31.0万亿元，同比增加17.2%，环比增加5.5%。

7月份，同业拆借月加权平均利率为2.08%，环比下降5个基点；银行间质押式回购月加权平均利率为2.08%，环比下降10个基点。

债券市场运行方面，7月份，银行间债券市场现券成交20.2万亿元，日均成交9200.0亿元，同比减少19.8%，环比增加4.3%。交易所债券市场现券成交2.8万亿元，日均成交1291.2亿元，同比增加45.7%，环比增加25.6%。7月末，银行间债券总指数为210.7点，环比上升2.7点。

股票市场运行方面，7月末，上证指数收于3397.4点，较上月末下跌193.8点，跌幅为5.4%；深证成指收于14473.2点，较上月末下跌688.5点，跌幅为4.5%。7月份，沪市日均交易量为5263.1亿元，环比增加18.5%；深市日均交易量为6777.2亿元，环比增加22.9%。

银行间债券市场持有人结构方面，7月末，按法人机构（管理人维度）统计，非金融企业债务融资工具持有人共计1812家。从持债规模看，前50名投资者持债占比59%，主要集中在基金公司、股份制商业银行和国有大型商业银行；前200名投资者持债占比87%。单只非金融企业债务融资工具持有人数量最大值、最小值、平均值和中位值分别为75、1、10、9家，持有人20家以内的非金融企业债务融资工具只数占比为93%。

7月份，从交易规模看，非金融企业债务融资工具前50名投资者交易占比70%，主要集中在证券公司、股份制商业银行、基金公司和城市商业银行；前200名投资者交易占比94%。

7月份，银行间债券市场现券单笔成交量主要分布在500-5000万元，单笔平均成交量4685万元。

(责编：罗知之、高雷)

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