商务部：外商在华投资的预期和信心稳中向好
2021年08月19日17:58 | 来源：人民网
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人民网北京8月19日电 （赵竹青）商务部新闻发言人高峰在今天下午的例行发布会上表示，今年1-7月，全国实际使用外资6721.9亿元人民币（不含银行、证券、保险领域），同比增长25.5%，折合美元同比增长30.9%，延续了去年下半年以来的良好势头。
同时，外商在华投资的预期和信心总体稳定、稳中向好。美、欧、日等外国商会发布的报告显示，近三分之二的美国企业、59%的欧盟企业和36.6%的日本企业计划扩大在华投资。
高峰表示，商务部将继续采取有力措施，扩大对外开放，优化营商环境，加大服务力度，帮助外国投资者和外资企业更好地在中国发展。
(责编：赵竹青、高雷)
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