商务部：我国新能源汽车市场潜力将持续释放
2021年08月19日18:05 | 来源：人民网
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人民网北京8月19日电 （赵竹青）今年1至7月，我国新能源汽车销量创历史新高。今天下午，商务部新闻发言人高峰在例行新闻发布会上表示，随着我国经济持续稳定恢复，居民消费观念逐步转变，新能源汽车使用条件与环境持续改善，我国新能源汽车市场潜力将持续释放，新能源汽车市场渗透率将进一步提高，销量有望继续保持增长态势。
高峰介绍，今年1-7月，我国汽车生产企业新能源汽车销量147.8万辆，同比增长2倍，超过2020年全年136.7万辆的水平，创历史新高。新能源汽车销量占生产企业新车销量的比重达到10.0%，较去年同期提高6.1个百分点。今年上半年，新能源汽车个人购买的比例超过七成，市场内生动力进一步增强。
高峰表示，商务部目前正会同有关部门积极推进新能源汽车推广工作，拟推动出台促进新能源汽车消费的政策举措，鼓励引导各地通过增加号牌指标、放宽号牌申请条件等措施，减少新能源汽车购买环节的限制，在充电、通行、停车等使用环节为新能源汽车创造更多便利。
同时，持续引导重点领域车辆电动化。各地通过多种措施加大在公交、出租、物流配送等公共领域新能源汽车推广使用的力度。
在推广方面，商务部还将组织开展新一轮新能源汽车下乡等活动。根据统计，下乡车型今年5-7月的销量已经超过43万辆。
(责编：赵竹青、高雷)
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