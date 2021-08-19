人民网北京8月19日电 （赵竹青）记者从国家原子能机构获悉，8月19日，中国国家原子能机构主任张克俭和国际原子能机构总干事格罗西通过视频连线，共同见证中国国家原子能机构、国际原子能机构向埃及、埃塞俄比亚捐赠新冠病毒检测物资协议签署。中国国家原子能机构秘书长邓戈、国际原子能机构副总干事刘华、埃及原子能机构主席埃米尔·哈吉·阿里、埃塞俄比亚卫生部长莉亚·谭德赛分别代表各方签订捐赠协议。

根据协议，中国国家原子能机构将向埃及、埃塞俄比亚等国家提供“一站式”新冠病毒检测解决方案，包括提供病毒检测仪器、试剂、耗材等设备，以及人员培训、专家支持等服务。国际原子能机构总干事格罗西高度赞赏中国为推动国际抗疫合作、维护全球和地区公共卫生安全作出积极贡献。埃及原子能机构主席埃米尔·哈吉·阿里、埃塞俄比亚卫生部长莉亚·谭德赛对中国国家原子能机构提供的帮助表示感谢。

新冠肺炎疫情爆发后，国际原子能机构设立技术合作项目，发起利用核及核衍生技术为发展中国家抗击新冠疫情提供援助的合作倡议。中国国家原子能机构积极响应，向受疫情影响严重的国家捐赠新冠病毒检测设备和物资。此前，已向巴基斯坦提供抗疫援助。

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