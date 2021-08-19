原标题：京津冀商贸物流一体化赋能商业转型发展

作为经济社会发展的基础性产业——商贸物流近日正式迎来了国家层面的行动方案。

日前，商务部、发展改革委、财政部等9部门印发《商贸物流高质量发展专项行动计划（2021-2025年）》，提出“推进商贸物流高质量发展，有利于更大范围把生产和消费联系起来，提高国民经济总体运行效率”。

专项行动计划出台后，作为河北省商贸物流领域的重大项目载体——永定城（京津冀固安国际商贸城）迅速响应，制定了特殊的优惠政策，推出了面向新零售、新消费的数字化供应链产销协同平台，实现全渠道销售、全场景采购需求。

商贸物流是京津冀协同发展的先行领域。京津冀地区拥有1.2亿消费人口，是全国商贸物流最活跃、最集中的区域之一。

据了解，为了帮助商户应对疏解的“阵痛期”，尽快完成过渡，该项目针对大红门商贸城等市场批发业态的整体承接工作制定了特殊优惠，如合同期五年免租三年、租金优惠、物业费优惠等。

永定城（京津冀固安国际商贸城）相关负责人表示，项目方多次组织摸底疏解商户的痛点、难点、焦点，找准疏解中关心关切的要害发力，抓住承接的着力点，制定出具体的优惠措施，让商户“放心疏解、安心经营”。

对于全国各产业集聚带的商户，永定城针对自有工厂的羽绒服、棉服、双面呢大衣品类的商户也提供了优惠政策。

同时，永定城相关负责人表示，计划每年投入约1亿元巨资，用于运营推广，计划全年不间断举办各业态采批节、购物节，并匹配大力度优惠补贴，打造永不落幕的展销会。不管是加大优惠力度，还是主动推广运营，都是为了培育市场，切身实地的为商户着想，让商户能够降本增效，为消费者提供更好更实惠的商品。

《商贸物流高质量发展专项行动计划（2021-2025年）》提出，坚持发挥创新在商贸物流高质量发展中的引领作用，积极推动技术创新、业态创新和模式创新，促进商贸服务业和物流业深度融合，提升商贸物流运行效率和服务质量。

为此，永定城（京津冀固安国际商贸城）积极创新“产业互联网”商贸流通新模式，打造“一平台、两中心”为商户赋能。“一平台”是打造“数字化供应链产销协同平台”，助力商户数字化转型，拥抱新模式；“两中心”是打造“新零售流量中心”，自建超大规模直播基地，链接各大互联网平台，助力商户掌握海量流量与海量货品，创造新经济；打造“优质货品中心”，成立原创设计中心、服装优质供应链联盟等，助力商户掌握源头好货，实现新跨越。

下一步，该项目将继续做好搭建平台促进招商引资工作，用好区位、交通、政策等资源优势，不断吸引优势互联网企业及其生态服务商，吸引源头好货，线上线下一体化发展，加快打造全业态一站式采购（批零兼营）、体验式购物的全业态商品展销中心，满足消费者不同场景的体验式购物需求，通过对社会生产生活各流通环节的融合、再造实现转型升级，丰富并助力区域经济发展。

(责编：赵超、陈键)