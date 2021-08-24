人民网北京8月24日电 （记者刘佳）近年来，我国新型消费快速发展，成为激发国内消费潜力的重要力量。据商务部数据显示，1-7月份，实物商品网上零售额5.8万亿元，同比增长17.6%。全国快递业务量达583.3亿件，同比增长42.9%，超过2018年全年水平。7月份，新能源汽车销售27.1万辆，同比增长1.6倍，占汽车销售总量的14.5%。

国家统计局贸易外经司统计师申俊利在解读7月份社会消费品零售总额数据时也表示，线上实物零售稳中向好，网络零售继续较快增长。在上年同期较快增长（15.7%）的基础上，1-7月份，实物商品网上零售额与社会消费品零售总额的比例为23.6%，与1-6月份基本持平。吃类商品增长最快。1-7月份，在实物商品网上零售额中，吃类商品同比增长23.7%，增速比1-6月份加快0.2个百分点。穿类和用类商品同比分别增长21.6%和15.8%，继续保持较快增长。

而与人们生活密切相关的“吃”“穿”“用”三类商品的消费，每天都有大量的交易通过观看网络直播下单。越来越多的消费者用“云逛街”“云购物”的方式，助推了直播电商井喷式发展。其中，“直播+电商”的模式就得到了广大消费者、尤其是年轻人的青睐。在刚刚落下帷幕的“抖音818新潮好物节”期间，直播总时长达到2354万小时，总体累计看播人次304亿，单场支付金额破千万直播间达177个。“比如说就在前两天，我们有的达人直播间就过亿了，有很多的品牌也在创造自己的记录。”抖音电商运营负责人木青介绍，今年的直播活动在不同的分层的伙伴对象上，一些适配玩法和以前有比较大的差异，结合平台以及合作伙伴的一些特点更有针对性。

除了日用品的销售，不少百货公司也瞄准了线上渠道，通过达人合作、直播带货等形式，和电商平台展开深度合作，积极参与线上销售活动。上海新世界大丸百货电商运营管理部经理马牧表示，近期，全国出现多点散发疫情，各地旅游客群数量减少，线下实体再次受到影响，抖音等电商为线上销售带来了额外的客源补充和增长。

“这次疫情催生了一些网上消费为主的新型消费模式，有很多的创新，所以我们要加快培育新型消费，包括智慧商店、无接触配送、到家服务等新业态新模式。同时鼓励传统的流通企业能够打造一些新的沉浸式、体验式、互动式的消费场景。”谈及如何推动消费升级等话题，商务部部长王文涛在国新办8月23日举行的新闻发布会上如是说。

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