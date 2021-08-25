本报记者 杜若原 何 勇 孙 超

湖南省湘潭市昭山示范区七星村村民谭立成没想到，当年自己和村民们打下的那块界碑，20多年后突然“火”了。

这块三棱柱形状的界碑，立在村里一座山包上，三面分别刻着“长沙”“株洲”“湘潭”字样。长沙市雨花区跳马镇、株洲市石峰区清水塘街道和湘潭市昭山示范区在此处交界。在互联网平台上，博主们以“原地转一圈，3秒看完长株潭”等为题创作短视频，让这个地方出了名。

在谭立成看来，“三市交界处”曾经意味着“三不沾”“靠边站”，如今却转身变样，分享到交通互联、医保互认、社保互通带来的诸多便利。来自外地的童军生则在七星村建起了几十亩花卉基地，鲜花主要供应长株潭市场。随着长株潭一体化基础设施互联互通的快速推进，城际铁路、快速大道先后在附近开通，七星村又添了好几家星级农庄。

一块界碑的背后，是三市跨界携手，蹚出了长株潭一体化发展的新路。

融合发展一条心

区域规划一盘棋

从1997年实施长株潭一体化发展战略，到2007年长株潭城市群获批全国资源节约型和环境友好型社会建设综合配套改革试验区，长株潭一体化发展一直在探索中前行。

曾经，三市在教育、人才、产业项目等方面存在一定的竞争关系。然而，从三市整体的群众福祉、企业利益、发展质量来看，却呼唤着顶层设计能够推动一盘棋规划、深层次融合。“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出，加快长株潭都市圈建设，打造全国重要增长极。长株潭一体化发展，自此有了更明确的目标指引。

最近，位于株洲高新区的湖南金坤新材料有限公司的负责人李安军，带队来到长沙岳麓山国家大学科技城，参加创新创业大赛。这家主要从事合金材料研发的初创企业，正准备在更广阔的区域内寻求资金和人才资源。

株洲的企业来长沙找资源，株洲高新区担不担心企业跑了？“我想不会。在合金材料领域，株洲有不可替代的产业配套。”李安军说，“更何况，园区之间靠产业补贴、税收减免来争抢企业的做法，已经落伍了。生产在株洲、基础研究在长沙，这种模式适合我们。公司已经跟长沙的多所大学展开了技术合作。”

事实上，针对企业此类需求，株洲已在长沙打造了株洲高新区离岸孵化器等“科创飞地”。人才、技术、资本的协作，已经在更深程度上加强了一体化。“把眼光放得长远些，在发展定位、产业竞合等重大问题上做好规划布局，在做强自身优势特色的基础上去融合，可以进一步推动共赢。”株洲市委书记曹慧泉说。

长沙也明确提出，要坚持谋全域、谋全球的胸怀和眼界，依靠增量做大蛋糕。“我们的要求是，不去争存量项目。此外，长沙定政策的时候，也要兼顾株洲、湘潭，尽量推动三市一起享受实惠。”湖南省委常委、长沙市委书记吴桂英说。日前，湖南湘江新区向南规划九华新片区建设，湘江新区的利好政策，未来也将适用于湘潭九华经济技术开发区。

要往一个目标上用力，先要在一张蓝图上用心。湖南省委和省政府2020年10月印发的《长株潭区域一体化发展规划纲要》提出，加快干线铁路、城际铁路、市域铁路、城市轨道交通“四网融合”，构建“半小时通勤圈”“一小时经济圈”，共建长株潭国家物流枢纽。“一轴一心、三带多组团”的长株潭区域一体化发展新型空间结构正在形成。

今年发布的《长株潭一体化发展五年行动计划（2021—2025年）》进一步明确，未来5年将在规划同图、设施同网、三市同城、市场同治、产业同兴、生态同建、创新同为、开放同步、平台同体、服务同享的“十同”行动上下功夫，实现长株潭“一张蓝图管全域”。

产业打开新格局

协同创新谋共赢

“起初，我们的新产品能不能行，国际大厂、合资企业也有过犹豫。”晓光汽车模具智能装备产业基地位于长沙雨花经开区，企业负责人朱晓永告诉记者，企业开发生产的超高强度钢，虽然技术参数优越，但并不是从一开始就被国际汽车厂家所接受。产品打开局面，得益于长株潭区域内密集的制造业企业率先采用，“经受了用户考验，形成了示范效应。”

如今，这种协同更加紧密。晓光模具与株洲的汽车零部件企业签订协议，推动汽车产业链协同发展。企业壮大了，晓光模具又把新基地投向了湘潭。今年5月底，长沙雨花经开区（韶山）智能制造产业园一期6栋厂房交付使用。晓光模具子公司已签订入驻这一飞地园区的意向协议。

同处长株潭区域内、距离不过80公里的雨花经开区与韶山高新区，原来各有各的短板。雨花经开区要“找地”，韶山高新区则要“找产业”，在一体化的大背景下，两地解放思想，相向而行。

“今后，可以是企业研发总部在雨花，生产基地在韶山；也可以是主机生产在雨花，配套基地在韶山。”飞地产业园招商负责人文湘祁说。

长株潭三市，拥有湖南60%以上的创业平台、70%以上的高新技术企业、80%以上的高校科研机构、85%以上的科研成果，汇聚了湖南一流科创资源。三市加强创新链与产业链融合，着力建立统一的产业创新服务体系。

在迈向长株潭更高水平一体化的过程中，市场自发形成的协同路径，得到政策层面的进一步引导和强化。今年4月，三市签订重大产业协同发展协议，筛选出重点打造的10个优势产业，着力构建错位发展、特色明显、相互配套的产业发展格局。

“这些产业项目讲究的是差异化发展、优势互补。如在长沙布局中联智慧产业城、三一智联重卡等项目，重点打造工程机械基地；在株洲重点发展航空动力装备产业；在湘潭重点布局先进电传动及风电装备（电机电磁驱动）等产业。”湖南省发改委副主任徐永健介绍说。

山水同绿共守护

跨域通办享便利

湘江北去，在巨大的“S”形河湾两岸，长沙、株洲、湘潭三市呈“品”字形排列。“品”字中央，一块总面积超过528平方公里的绿色区域格外亮眼——这是长株潭的“绿心”。呵护绿心，三市扛起责任，一体保护。

湘江上游，株洲推动清水塘老工业区整体搬迁改造；东岸，湘潭推动竹埠港化工企业全部搬迁退出；下游，长沙实施绿心地区生态修复治理。

全省层面，2019年3月，湖南发布修订后的长株潭城市群生态绿心地区保护条例。此后几年间，长株潭三市严格执法，先后整改、退出700余个不符合绿心规划要求的工业项目、300多个违法违规的建设项目。

目前，长株潭区域已经建立了统一生态公益林补偿标准、统一森林防火标准、统一大气联防联治机制。2020年，三市空气优良天数均超过300天。今年5月，长株潭生态环境保护一体化发展联席会议宣布，三地还将联合开展碳达峰示范引领等重点工作。

在备受呵护的绿心之上，“绿心中央公园”正在崛起。公园的先行示范区位于雨花区的跳马镇。“跳马镇几乎全域位于绿心之中，严格按照红线规划保护。”雨花区政协副主席罗艳辉说，19公里的绿道系统，将湖泊、花海等联结成一个整体。石燕湖村村民刘建军的民宿因此受益，“到了节假日和周末基本满房，长株潭地区的游客占了绝大多数，一年能挣二三十万元。”

除了生态红利，提升三市居民获得感的，还有政务服务“跨域通办”带来的便利。

今年3月，湖南省宣布在长沙天心区、株洲石峰区、湘潭岳塘区等地试点政务服务“跨域通办”，首批涉及人社、医保、卫健等领域的18个事项在三地之间实现跨市跨区办理。长株潭区域内住房公积金互认互贷、人社公共服务一体化等便利措施，也正加快落地。

《 人民日报 》（ 2021年08月25日 01 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)